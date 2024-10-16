Дієтолог Усика сказала, які аналізи треба здавати хоча б раз на рік

Для уникнення небезпечних хвороб, варто раз на рік здавати певні аналізи, які покажуть загальний стан організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря-дієтолога Катерини Толстікової, яка співпрацює з боксером Олександром Усиком.

Які аналізи потрібно здавати раз на рік

За словами експерта, варто перевіряти організм на рівні біохімічних реакцій, ці показники покажуть "все ок з вами, чи ні".

Гормони щитоподібної залози

Перш за все тиреотропний гормон (ТТГ), але це гормон гіпофіза.

Це основний регулятор функцій щитоподібної залози, який синтезується у передній частці гіпофізу. Основна його функція полягає в підтримці сталого рівня тиреоїдних гормонів

"Керує гормонами щитоподібної залози, тому його варто перевіряти", - зазначила дієтолог.

Він є основним регулятором витрати енергії, бере участь у процесах росту та розвитку внутрішніх органів. При зміні рівня вмісту тиреотропного гормону порушується обмін речовин, з'являються слабкість і постійна втома.

Показники стресу

Рівень кортизолу перевіряють за допомогою аналізу, для якого відбувається забір слини.

Лабораторний аналіз призначений для діагностики відхилень у роботі системи "гіпоталамус - гіпофіз - надниркові залози". Цей гормон бере участь у контролі метаболізму вуглеводів, жирів та білків, підтримці артеріального тиску та роботі імунної системи.

Також дієтолог радить пеевірити пролактин - це гормон, який покаже чи в стресі ваш організм, чи ні.

ЛГ і ФСГ

Лікар пояснила, що фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) і лютеїнізуючий гормон (ЛГ) - це гормони гіпофіза і вони можуть вказувати на те, чи ви "перезбуджені в плані стресу".

Також показують, чи нормально працює ваша статева функція, чи все добре з лібідо та фертильністю.

ДГЕА

Дегідроепіандростерон (ДГЕА) показує, як організм реагує на стрес.

Пришвидшують зниження рівня даного гормону в організмі фізичне та емоційне перенавантаження.

Індекс HOMA

Це показник вуглеводного обміну. Його можна самостійно розрахувати або здати цей показник.

Якщо порушений вуглеводний обмін, то це буде призводити до багатьох проблем і метабіологічних захворювань.

Дефіцити вітамінів

Дефіцити вітаміну D та феритину впливають на стан залоз і систем організму. Зниження вмісту феритину в сироватці крові є першим показником зменшення запасів заліза в організмі.

Водночас надлишок заліза може бути шкідливим для здоров'я: призводить до проблем з печінкою, судинами та серце

Гомоцистеїн

Гомоцистеїн - маркер смертності від серцево-судинних захворювань і старіння мозку.

Це показник, який буде показувати, як швидко ви старієте і чи є у вас схильність до проблем з судинами і серцево-судинною системою.