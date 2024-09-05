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Диетолог назвала витамин, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью

Четверг 05 сентября 2024 19:03
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Диетолог назвала витамин, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью Чем полезен витамин для организма и какие проблемы возникнут при дефиците (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Витамин В1 (тиамин) его польза и необходимость организма очень огромна. Важно, что его недостаток приводит к тяжелым болезням. Есть некоторые продукты, которые помогут восполнить необходимую норму для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Почему витамин нужен организму

Витамин В1 представляет собой водорастворимый витамин группы В-комплекса, который играет важную роль в поддержании общего здоровья и нормального функционирования организма.

Энергетический обмен

Тиамин является ключевым коферментом в метаболизме углеводов, жиров и белков. Он необходим для превращения пищи в энергию, используемую организмом для выполнения физических и ментальных функций.

К тому же без достаточного количества тиамина организм может ощущать усталость, слабость и понижение работоспособности.

Функционирование нервной системы

Витамин поддерживает здоровье нервной системы, способствуя нормальной передаче нервных импульсов. Он помогает в синтезе нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, который важен для памяти и когнитивных функций.

Недостаточность тиамина может привести к нарушениям нервной системы, включая нервную слабость, потерю чувствительности и даже нервные заболевания, такие как бери-бери.

Синдром Вернике-Корсакова - неврологическое расстройство, связанное с недостаточностью тиамина, которое приводит к проблемам с памятью и координацией.

Сердечно-сосудистое здоровье

Содействует здоровью сердца, поддерживая нормальную работу мышц сердца и регулируя ритм сердечных сокращений.

Витамин может помочь снизить риск развития сердечных заболеваний и поддерживать здоровое артериального давления.

Поддержка психического здоровья

В1 играет немаловажную роль в поддержании психического здоровья, способствуя снижению риска депрессии, тревожности и других психических расстройств.

Кроме того, может улучшать настроение и общее самочувствие.

Детоксикация и поддержание печени

Витамин помогает в процессах детоксикации организма, поддерживая функцию печени. Он способствует расщеплению токсинов и вредных веществ, что помогает поддерживать здоровье внутренних органов.

Суточная норма

Рекомендованная дневная норма потребления тиамина зависит от возраста, пола и физической активности.

Взрослые мужчины нуждаются примерно в 1,2 мг в сутки, женщины - 1,7 мг.

Беременным и кормящим женщинам нужно больше тиамина - около 1,4 мг в сутки.

Сбалансированное питание, включающее продукты, богатые тиамином, помогает обеспечить организм необходимым количеством этого важного витамина, способствуя сохранению здоровья и предотвращению дефицитных состояний.

Продукты, богатые тиамином

Такой витамин содержится в разных продуктах питания. В 100 г продукта такое количество В1:

  • дикий рис - 0,2 мг
  • конопляные семена - 1,3 мг
  • семена льна - 1,6 мг
  • аспарагус - 0,2 мг
  • кедровые орехи - 1,2 мг
  • подсолнечное семя - 1,5 мг
  • лосось - 0,3 мг
  • тофу - 02 мг
  • свинина - 1 мг

Ранее мы сообщали, в каких продуктах больше витамина С и чем он полезен для здоровья.

Также читайте, какая разница между дешевыми и дорогими витаминами.

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