Диетолог назвала витамин, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью
Витамин В1 (тиамин) его польза и необходимость организма очень огромна. Важно, что его недостаток приводит к тяжелым болезням. Есть некоторые продукты, которые помогут восполнить необходимую норму для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Почему витамин нужен организму
Витамин В1 представляет собой водорастворимый витамин группы В-комплекса, который играет важную роль в поддержании общего здоровья и нормального функционирования организма.
Энергетический обмен
Тиамин является ключевым коферментом в метаболизме углеводов, жиров и белков. Он необходим для превращения пищи в энергию, используемую организмом для выполнения физических и ментальных функций.
К тому же без достаточного количества тиамина организм может ощущать усталость, слабость и понижение работоспособности.
Функционирование нервной системы
Витамин поддерживает здоровье нервной системы, способствуя нормальной передаче нервных импульсов. Он помогает в синтезе нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, который важен для памяти и когнитивных функций.
Недостаточность тиамина может привести к нарушениям нервной системы, включая нервную слабость, потерю чувствительности и даже нервные заболевания, такие как бери-бери.
Синдром Вернике-Корсакова - неврологическое расстройство, связанное с недостаточностью тиамина, которое приводит к проблемам с памятью и координацией.
Сердечно-сосудистое здоровье
Содействует здоровью сердца, поддерживая нормальную работу мышц сердца и регулируя ритм сердечных сокращений.
Витамин может помочь снизить риск развития сердечных заболеваний и поддерживать здоровое артериального давления.
Поддержка психического здоровья
В1 играет немаловажную роль в поддержании психического здоровья, способствуя снижению риска депрессии, тревожности и других психических расстройств.
Кроме того, может улучшать настроение и общее самочувствие.
Детоксикация и поддержание печени
Витамин помогает в процессах детоксикации организма, поддерживая функцию печени. Он способствует расщеплению токсинов и вредных веществ, что помогает поддерживать здоровье внутренних органов.
Суточная норма
Рекомендованная дневная норма потребления тиамина зависит от возраста, пола и физической активности.
Взрослые мужчины нуждаются примерно в 1,2 мг в сутки, женщины - 1,7 мг.
Беременным и кормящим женщинам нужно больше тиамина - около 1,4 мг в сутки.
Сбалансированное питание, включающее продукты, богатые тиамином, помогает обеспечить организм необходимым количеством этого важного витамина, способствуя сохранению здоровья и предотвращению дефицитных состояний.
Продукты, богатые тиамином
Такой витамин содержится в разных продуктах питания. В 100 г продукта такое количество В1:
- дикий рис - 0,2 мг
- конопляные семена - 1,3 мг
- семена льна - 1,6 мг
- аспарагус - 0,2 мг
- кедровые орехи - 1,2 мг
- подсолнечное семя - 1,5 мг
- лосось - 0,3 мг
- тофу - 02 мг
- свинина - 1 мг
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