Дієтолог назвала вітамін, дефіцит якого призводить до важкого синдрому та проблем з пам'яттю

Вітамін В1 (тіамін) його користь та необхідність організму дуже величезна. Важливо, що його нестача призводить до важких хвороб. Є певні продукти, які допоможуть заповнити необхідну норму для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Чому вітамін потрібен організму

Вітамін В1 є водорозчинним вітаміном групи В-комплексу, який відіграє важливу роль у підтримці загального здоров’я та нормального функціонування організму.

Енергетичний обмін

Тіамін є ключовим коферментом у метаболізмі вуглеводів, жирів та білків. Він необхідний для перетворення їжі в енергію, яку використовує організм для виконання фізичних та ментальних функцій.

До того ж без достатньої кількості тиаміну організм може відчувати втому, слабкість і зниження працездатності.

Функціонування нервової системи

Вітамін підтримує здоров’я нервової системи, сприяючи нормальній передачі нервових імпульсів. Він допомагає в синтезі нейротрансмітерів, таких як ацетилхолін, який важливий для пам’яті та когнітивних функцій.

Недостатність тіаміну може призвести до порушень нервової системи, включаючи нервову слабкість, втрату чутливості та навіть нервові захворювання, такі як бері-бері.

Синдром Верніке-Корсакова - неврологічний розлад, повʼязаний з недостатністю тіаміну, який призводить до проблем з памʼяттю та координацією.

Серцево-судинне здоров’я

Сприяє здоров’ю серця, підтримуючи нормальну роботу м’язів серця та регулюючи ритм серцевих скорочень.

Вітамін може допомогти знизити ризик розвитку серцевих захворювань та підтримувати здоровий артеріальний тиск.

Підтримка психічного здоров’я

В1 відіграє важливу роль у підтримці психічного здоров’я, сприяючи зниженню ризику депресії, тривожності та інших психічних розладів.

Окрім того, може покращувати настрій та загальне самопочуття.

Детоксикація та підтримка печінки

Вітамін допомагає в процесах детоксикації організму, підтримуючи функцію печінки. Він сприяє розщепленню токсинів та шкідливих речовин, що допомагає підтримувати здоров’я внутрішніх органів.

Добова норма

Рекомендована добова норма споживання тіаміну залежить від віку, статі та фізичної активності.

Дорослі чоловіки потребують приблизно 1,2 мг на добу, жінки - 1,7 мг.

Вагітні та годуючі жінки потребують більше тіаміну - близько 1,4 мг на добу.

Збалансоване харчування, яке включає продукти, багаті на тіамін, допомагає забезпечити організм необхідною кількістю цього важливого вітаміну, сприяючи збереженню здоровʼя та запобіганню дефіцитних станів.

Продукти, багаті на тіамін

Такий вітамін міститься в різноманітних продуктах харчування. В 100 г продукту така кількість В1: