Диетолог рассказала, чего не должно быть в продуктах: внимательно проверяйте состав
Современный процесс производства продуктов питания без использования пищевых добавок почти немыслим. Делается это с коварной целью сделать продукты более привлекательными для покупателя.
Об этом сообщила диетолог и семейный врач Юлия Коваль в Instagram.
Чего избегать в продуктах
По словам специалиста, избегать следует продукты, в составе которых есть следующие компоненты:
- гидрогенизированный жир
- растительный жир
- кулинарный или фритюрный жир
- маргарин
Диетолог говорит, что именно так производитель маскирует трансжиры, которые сейчас очень популярны. Все потому, что они имеют низкую стоимость, придают продукту привлекательный вид и продлевают срок годности.
Трансжиры - это искусственно созданные жиры. Однако важно знать, что употребление трансжиров ассоциировано с развитием:
- сахарного диабета
- ишемической болезни сердца
- повышением холестерина
- увеличением массы тела
- злокачественными новообразованиями
Следует избегать продуктов, содержащих в своем составе трансжиры. Чаще всего они есть в:
- фаст-фуде
- полуфабрикатах
- магазинной выпечке
- сладостях
- пирожных
Список пищевых добавок
Е952 - цикламат натрия
Его используют в пищевой промышленности как подсластитель. Сегодня цикламат чаще всего используют для изготовления диабетических товаров. В Украине добавка разрешена.
Е222 - гидросульфат натрия
Такую добавку используют в качестве консерванта, который может подавлять рост микроорганизмов. Гидросульфат натрия может продлить срок хранения продукта.
Е211 - бензоат натрия
Добавка есть в таких ягодах и фруктах, как чернослив, клюква, корица, гвоздика и яблоки. В пищевой промышленности его используют в качестве консерванта.
Е131 - синий патентованный V
Употребление такой добавки может вызвать желудочно-кишечные расстройства, аллергию, крапивницу и приступы астмы.
В пищевой промышленности добавка Е131 широко не используется, но ее можно обнаружить в фарше, в колбасных и мясных изделиях.
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