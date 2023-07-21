Диетолог рассказала, чего не должно быть в продуктах: внимательно проверяйте состав

Современный процесс производства продуктов питания без использования пищевых добавок почти немыслим. Делается это с коварной целью сделать продукты более привлекательными для покупателя.

Об этом сообщила диетолог и семейный врач Юлия Коваль в Instagram .

Чего избегать в продуктах

По словам специалиста, избегать следует продукты, в составе которых есть следующие компоненты:

гидрогенизированный жир

растительный жир

кулинарный или фритюрный жир

маргарин

Диетолог говорит, что именно так производитель маскирует трансжиры, которые сейчас очень популярны. Все потому, что они имеют низкую стоимость, придают продукту привлекательный вид и продлевают срок годности.

Трансжиры - это искусственно созданные жиры. Однако важно знать, что употребление трансжиров ассоциировано с развитием:

сахарного диабета

ишемической болезни сердца

повышением холестерина

увеличением массы тела

злокачественными новообразованиями

Следует избегать продуктов, содержащих в своем составе трансжиры. Чаще всего они есть в:

фаст-фуде

полуфабрикатах

магазинной выпечке

сладостях

пирожных

Список пищевых добавок

Е952 - цикламат натрия

Его используют в пищевой промышленности как подсластитель. Сегодня цикламат чаще всего используют для изготовления диабетических товаров. В Украине добавка разрешена.

Е222 - гидросульфат натрия

Такую добавку используют в качестве консерванта, который может подавлять рост микроорганизмов. Гидросульфат натрия может продлить срок хранения продукта.

Е211 - бензоат натрия

Добавка есть в таких ягодах и фруктах, как чернослив, клюква, корица, гвоздика и яблоки. В пищевой промышленности его используют в качестве консерванта.

Е131 - синий патентованный V

Употребление такой добавки может вызвать желудочно-кишечные расстройства, аллергию, крапивницу и приступы астмы.

В пищевой промышленности добавка Е131 широко не используется, но ее можно обнаружить в фарше, в колбасных и мясных изделиях.