Дієтолог розповіла, чого не повинно бути у продуктах: уважно перевіряйте склад
Сучасний процес виробництва продуктів харчування без використання харчових добавок майже неможливо уявити. Робиться це з підступною метою зробити продукти привабливішими для покупця.
Про це повідомила дієтолог та сімейний лікар Юлія Коваль в Instagram.
Чого уникати у продуктах
За словами фахівця, уникати слід продукти в складі яких є наступні компоненти:
- гідрогенізований жир
- рослинний жир
- кулінарний або фритюрний жир
- маргарин
Дієтолог каже, що саме так виробник маскує трансжири, які зараз дуже популярні. Все тому, що вони мають низьку вартість, надають продукту привабливого вигляду та подовжують термін придатності.
Трансжири - це штучно створені жири. Однак, важливо знати, що вживання трансжирів асоційоване з розвитком:
- цукрового діабету
- ішемічної хвороби серця
- підвищенням холестерину
- збільшенням маси тіла
- злоякісними новоутвореннями
Варто уникати продукти, які містять у своєму складі трансжири. Найчастіше вони є у:
- фаст-фуді
- напівфабрикатах
- магазинній випічці
- солодощах
- тістечках
Список харчових добавок
Е952 - цикламат натрію
Його використовують у харчовій промисловості як підсолоджувач. Сьогодні цикламат найчастіше використовують для виготовлення діабетичних товарів. В Україні добавка є дозволеною.
Е222 - гідросульфат натрію
Таку добавку використовують як консервант, який може пригнічувати ріст мікроорганізмів. Гідросульфат натрію може подовжувати термін зберігання продукту.
Е211 - бензоат натрію
Добавка є в таких ягодах і фруктах, як чорнослив, журавлина, кориця, гвоздика та яблука. У харчовій промисловості його використовують як консервант.
Е131 - синій патентований V
Вживання такої добавки може спричинити шлунково-кишкові розлади, алергію, кропивʼянку та напади астми.
У харчовій промисловості добавка Е131 широко не використовується, але її можна виявити у фарші, ковбасних та м'ясних виробах.
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