Дієтолог розповіла, чого не повинно бути у продуктах: уважно перевіряйте склад

Сучасний процес виробництва продуктів харчування без використання харчових добавок майже неможливо уявити. Робиться це з підступною метою зробити продукти привабливішими для покупця.

Про це повідомила дієтолог та сімейний лікар Юлія Коваль в Instagram .

Чого уникати у продуктах

За словами фахівця, уникати слід продукти в складі яких є наступні компоненти:

гідрогенізований жир

рослинний жир

кулінарний або фритюрний жир

маргарин

Дієтолог каже, що саме так виробник маскує трансжири, які зараз дуже популярні. Все тому, що вони мають низьку вартість, надають продукту привабливого вигляду та подовжують термін придатності.

Трансжири - це штучно створені жири. Однак, важливо знати, що вживання трансжирів асоційоване з розвитком:

цукрового діабету

ішемічної хвороби серця

підвищенням холестерину

збільшенням маси тіла

злоякісними новоутвореннями

Варто уникати продукти, які містять у своєму складі трансжири. Найчастіше вони є у:

фаст-фуді

напівфабрикатах

магазинній випічці

солодощах

тістечках

Список харчових добавок

Е952 - цикламат натрію

Його використовують у харчовій промисловості як підсолоджувач. Сьогодні цикламат найчастіше використовують для виготовлення діабетичних товарів. В Україні добавка є дозволеною.

Е222 - гідросульфат натрію

Таку добавку використовують як консервант, який може пригнічувати ріст мікроорганізмів. Гідросульфат натрію може подовжувати термін зберігання продукту.

Е211 - бензоат натрію

Добавка є в таких ягодах і фруктах, як чорнослив, журавлина, кориця, гвоздика та яблука. У харчовій промисловості його використовують як консервант.

Е131 - синій патентований V

Вживання такої добавки може спричинити шлунково-кишкові розлади, алергію, кропивʼянку та напади астми.

У харчовій промисловості добавка Е131 широко не використовується, але її можна виявити у фарші, ковбасних та м'ясних виробах.