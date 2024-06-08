"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск

Украинские защитники удерживают под своим контролем большую часть Волчанска. Они стараются вытеснять врага из города и продвигаться вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, на севере Харьковской области за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Сегодня, 8 июня, ночью в районе города Волчанск также началось боевое столкновение, по состоянию на утро оно еще продолжалось.

Волошин также отметил, что россияне несколько раз в день своей авиацией сбрасывают на север Харьковской области управляемые авиационные бомбы.

"По городу Волчанск, большинство части города находится под контролем Сил обороны Украины. Они держат врага под огневым контролем, наносят ему максимальные потери. Стараемся продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий", - добавил спикер ОСГВ "Хортица".