Дієтолог розповіла, кому краще не їсти капусту

Капуста з її цілорічним сезоном використання в холодну пору року користується у господинь більшою популярністю, оскільки в цей час багато овочів вже привізні, й ціна на них традиційно зростає. Представники сімейства капустяних, як вважається, мають масу корисних властивостей, але разом з тим деяким людям - протипоказані.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook .

Кому не слід налягати на капусту

Присутність капусти в раціоні краще мінімізувати людям, які страждають нирково-кам'яною хворобою, оскільки цей овоч багатий пуринами.

У свіжому вигляді не можна при панкреатиті.

"При загостренні виразкової хвороби шлунку чи дванадцятипалої кишки, коліту капуста перетворюється з ліків в подразнюючий фактор", - зазначила експерт.

Також вона звернула увагу, що капуста містить гойтрогени - речовини, які перешкоджають засвоєнню йоду щитовидною залозою.

Втім, за словами Фус, при термічній обробці та квашенні ці речовини стають вже неактивними.

Які корисні властивості у капусти

У всіх представниках сімейства капустяних (хрестоцвітних) - білокачанна, червонокачанна, савойська, броколі, брюссельська, цвітна, пекінська, кольрабі - рослинного білка більше, ніж в інших овочах і зелені: від 1.8 до 2.5 г на 100 г продукту.

Крім того, в капусті багато клітковини - від 2.5 до 3.5 г - яка годує корисну захисну мікрофлору кишечника людини, стимулює її ріст і активність і поліпшує тим самим її здоров'я.

"Якщо щодня в раціоні буде 200 г однієї з капуст, так ви отримаєте майже 1/3 частину добової потреби харчових волокон і 1/5 рослинного білка", - розповіла дієтолог.

Капустяні вітаміни

Ще однією перевагою капусти є наявність вітамінів і мінералів, які накопичуються в більшій кількості, ніж в інших харчових рослинах.

У білокачанної капусти вітамін С присутній у формі аскорбігена, який майже не руйнується при кулінарній обробці. Головне, щоб приготування не затягнулося. Також добре зберігається вітамін С й у квашеній капусті.

Вітамін U, що має репаративні властивості, сприяє загоєнню ран, виразок, має антигістамінну дію, знижує виникнення алергічних реакцій.

Чим багата капуста (фото: facebook.com/svetlanafus)