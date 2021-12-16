ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дієтолог розповіла, кому краще не їсти капусту

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 22:54
Дієтолог розповіла, кому краще не їсти капусту фото: дієтолог висловилася про капусту (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Капуста з її цілорічним сезоном використання в холодну пору року користується у господинь більшою популярністю, оскільки в цей час багато овочів вже привізні, й ціна на них традиційно зростає. Представники сімейства капустяних, як вважається, мають масу корисних властивостей, але разом з тим деяким людям - протипоказані.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.

Кому не слід налягати на капусту

  • Присутність капусти в раціоні краще мінімізувати людям, які страждають нирково-кам'яною хворобою, оскільки цей овоч багатий пуринами.
  • У свіжому вигляді не можна при панкреатиті.
  • "При загостренні виразкової хвороби шлунку чи дванадцятипалої кишки, коліту капуста перетворюється з ліків в подразнюючий фактор", - зазначила експерт.
  • Також вона звернула увагу, що капуста містить гойтрогени - речовини, які перешкоджають засвоєнню йоду щитовидною залозою.

Втім, за словами Фус, при термічній обробці та квашенні ці речовини стають вже неактивними.

Які корисні властивості у капусти

  • У всіх представниках сімейства капустяних (хрестоцвітних) - білокачанна, червонокачанна, савойська, броколі, брюссельська, цвітна, пекінська, кольрабі - рослинного білка більше, ніж в інших овочах і зелені: від 1.8 до 2.5 г на 100 г продукту.
  • Крім того, в капусті багато клітковини - від 2.5 до 3.5 г - яка годує корисну захисну мікрофлору кишечника людини, стимулює її ріст і активність і поліпшує тим самим її здоров'я.
  • "Якщо щодня в раціоні буде 200 г однієї з капуст, так ви отримаєте майже 1/3 частину добової потреби харчових волокон і 1/5 рослинного білка", - розповіла дієтолог.

Капустяні вітаміни

Ще однією перевагою капусти є наявність вітамінів і мінералів, які накопичуються в більшій кількості, ніж в інших харчових рослинах.

  • У білокачанної капусти вітамін С присутній у формі аскорбігена, який майже не руйнується при кулінарній обробці. Головне, щоб приготування не затягнулося. Також добре зберігається вітамін С й у квашеній капусті.
  • Вітамін U, що має репаративні властивості, сприяє загоєнню ран, виразок, має антигістамінну дію, знижує виникнення алергічних реакцій.

Дієтолог розповіла, кому краще не їсти капусту

Чим багата капуста (фото: facebook.com/svetlanafus)

Нагадаємо, нещодавно лікар пояснила, які продукти взимку дійсно допомагають зміцнювати імунітет.

Також повідомлялося, що для деяких людей квашена капуста може бути дуже небезпечна.

Читайте РБК-Україна в Google News
капуста Поради дієтолога
LITE
Прекрасна і тоді і зараз: Ольга Сумська показала, як виглядала в 19 років
Прекрасна і тоді і зараз: Ольга Сумська показала, як виглядала в 19 років