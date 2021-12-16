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Диетолог рассказала, кому лучше не есть капусту

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Четверг 16 декабря 2021 22:54
Диетолог рассказала, кому лучше не есть капусту фото: диетолог высказалась о капусте (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Капуста с ее круглогодичным сезоном использования в холодную пору года пользуется у хозяек большей популярностью, так как в это время многие овощи уже привозные, и цена на них традиционно растет. Представители семейства капустных, как считается, обладают массой полезных свойств, но в то же время некоторым людям - противопоказаны.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

Кому не стоит налегать на капусту

  • Присутствие капусты в рационе лучше минимизировать людям, страдающим почечно-каменной болезнью, так как этот овощ богат пуринами.
  • В свежем виде нельзя употреблять капусту при панкреатите.
  • "При обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, колита капуста превращается из лекарства в раздражающий фактор", - отметила эксперт.
  • Также она обратила внимание, что капуста содержит гойтрогены - вещества, которые препятствуют усвоению йода щитовидной железой.

Впрочем, по словам Фус, при термической обработке и квашении эти вещества становятся уже неактивными.

Какие полезные свойства у капусты

  • Во всех представителях семейства капустных (крестоцветных) - белокочанная, краснокочанная, савойская, брокколи, брюссельская, цветная, пекинская, кольраби - растительного белка больше, чем в других овощах и зелени: от 1.8 до 2.5 г на 100 г продукта.
  • Кроме того, в капусте много клетчатки - от 2.5 до 3.5 г - которая кормит полезную защитную микрофлору кишечника человека, стимулирует его рост и активность и улучшает тем самым его здоровье.
  • "Если ежедневно в рационе будет 200 г одной из капуст, так вы получите почти 1/3 часть суточной потребности пищевых волокон и 1/5 растительного белка", - рассказала диетолог.

Капустные витамины

Еще одним достоинством капусты является наличие витаминов и минералов, которые накапливаются в большем количестве, чем в других пищевых растениях.

  • В белокочанной капусте витамин С присутствует в форме аскорбигена, который почти не разрушается при кулинарной обработке. Главное, чтобы приготовление не затянулось. Также хорошо сохраняется витамин С и в квашеной капусте.
  • Витамин U, обладающий репаративными свойствами, способствует заживлению ран, язв, оказывает антигистаминное действие, снижает возникновение аллергических реакций.

Диетолог рассказала, кому лучше не есть капусту

Чем богата капуста (фото: facebook.com/svetlanafus)

Напомним, недавно врач объяснила, какие продукты зимой действительно помогают укреплять иммунитет.

Также сообщалось, что для некоторых людей квашеная капуста может быть очень опасна.

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