Вот что должно быть на тарелке у долгожителей. Диетолог раскрыла главные секреты питания

Главным секретом долголетия является правильное питание, богатое пищевыми волокнами. Именно они поддерживают много важных процессов в организме и сохраняют здоровье на долгие годы.

О том, что есть, чтобы достичь долголетия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксану Скиталинскую в You Tube .

Какое питание способствует долголетию

"Пищевые волокна - это важнейший элемент нашего питания. Если они есть в нашем рационе, то мы можем считать, что мы уже шагнули в сторону долголетия", - говорит диетолог.

Пищевые волокна - это определенный вид клетчатки. Они разделяются на растворимые волокна, которые усваиваются организмом и на нерастворимые, которые не усваиваются.

"Примеров растворимых волокон, то есть пектина, мы знаем много. Например, это запеченное яблоко, вареная свекла или десерт желе. Пектин выполняет очень много полезных функций. Он замедляет всасывание простых углеводов, ускоряет и увеличивает ощущение насыщения, связывает желчные кислоты, снижает холестерин, оказывает легкое слабительное действие", - объясняет Скиталинская.

Что делает нерастворимая клетчатка:

нормализует состав микрофлоры кишечника

замедляет развитие атеросклероза, сахарного диабета ожирения, желчнокаменной болезни

улучшает работу кишечника, предотвращает запор и геморрой

оказывает легкое слабительное действие

Примеры нерастворимой клетчатки: капуста, сырое яблоко или свекла и т. д.

Что дают организму пищевые волокна

"Они ускоряют эвакуацию из желудка твердой пищи. Также они стимулируют заживление слизистой оболочки. То есть, если в вашем рационе есть тертые яблоки, запеченная тыква или семена льна, то они помогают заживлять слизистую кишечника. Также они уменьшают заброс желчи в желудок и они уменьшают уровень холестерина", - говорит диетолог.

Еще пищевые волокна понижают риск опухолей, связанных с эстрогенами, также они поглощают токсические вещества и канцерогены. Пищевые волокна замедляют активность ферментов поджелудочной железы.

Скиталинская советует обогащать свой рацион пищевыми волокнами.

"На нашем столе обязательно должны быть продукты, которые дойдут до нашего толстого кишечника. То есть, если вы съедите белый хлеб со сливочным маслом и выпьете кофе, то до вашего кишечника дойдет ноль пищевых волокон. А если завтрак богат клетчаткой, то в кишечнике выделяются много полезных бактерии, которые влияют на мозг, настроение и даже помогают нашему кишечнику избегать различных онкологических заболеваний", - объясняет Скиталинская.

В каких продуктах много клетчатки

Клетчатки много в зерновых - гречке, пшенице, овсе.

"Если вы едите хлопья - то там нет клетчатки, поскольку клетчатка - это цельная крупа", - говорит диетолог.

Также клетчатки много в бобовых, овощах, фруктах и ягодах.

"Помните, что в нашем кишечнике живет много полезных микроорганизмов, конкурирующих между собой. А с возрастом их разнообразие уменьшается, но если вы будете их поддерживать, эти микроорганизмы будут помогать вам оставаться молодыми", - говорит диетолог.