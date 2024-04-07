Тренер объяснил, эффективна ли гречневая диета. Ответ вас удивит

Гречневая каша сама по себе очень полезная, поскольку обеспечивает организм необходимой клетчаткой и некоторыми минералами. Кто и когда придумал гречневую диету - неизвестно, но она до сих пор является одной из самых популярных. Однако, эффективна ли она?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Виктора Мандзяка в Instagram.

Что нужно знать о гречневой диете

Гречневая диета предполагает потребление только этой каши в течение 7 или 14 дней. При этом в кашу нельзя добавлять соль, сахар и сливочное масло.

⁣"Идея худеть на одном продукте манит своей простотой - потому что больше не нужно думать, сколько, что и когда есть. Садитесь на монодиету и едите только один продукт - или гречку, или яблоки, или кефир. Но за простотой кроется определенная опасность и провал в похудении", - говорит тренер.

Дело в том, что есть такое понятие как сенсорно-специфическая сытость - наше тело не хочет, чтобы мы ели одну и ту же пищу ежедневно в течение длительного периода. И когда мы ежедневно потребляем долго один и тот же продукт - он нам проедается.

Эффективна ли такая диета

⁣"Нас окружает много вкусной еды, и с каждым днем, что мы сидим на гречневой диете, для нас становятся все более привлекательными вареники, яблоки и другие продукты. И в конце концов человек срывается и диете приходит конец", - говорит Мандзяк.

Что еще очень важно - каждый день наш организм должен получать не только определенное количество калорий, но и белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, клетчатку и воду.

"Из одного пищевого продукта получать все это в необходимом количестве - невозможно. Итак, монодиета - это невозможность достичь результата и это очень большой вред для организма. Поэтому не надо так худеть", - говорит тренер.