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Дієтолог пояснила, чому смузі краще за сік

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П'ятниця 08 липня 2022 08:24
Дієтолог пояснила, чому смузі краще за сік Фото: дієтолог розповіла про користь смузі (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Для збільшення обсягу овочів у харчуванні та втамування спраги з користю для організму в літній спекотний період дієтолог рекомендує включити в раціон смузі. Ці густі коктейлі з фруктів і овочів багаті корисними речовинами, ситні та сприяють ефективному очищенню кишечника і детоксикації.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.

Напій також називають шейк, а приготувати його можна тільки в блендері. При цьому фрукти і більшість овочів використовуються цілком - з шкіркою.

На відміну від соків, в смузі в процесі приготування повністю залишаються цінні харчові волокна, завдяки яким і з'являється відчуття ситості.

"Харчові волокна уповільнюють процес всмоктування цукру в кров після їжі, а запобігання різких стрибків цукру - перша умова здорового зниження ваги", - зазначає фахівець.

Також дієтолог додає, що якщо зайва вага вас і не турбує, все одно краще "сховати подалі свою соковижималку і перейти на більш корисну і - гарантую - більш смачну їжу".

Смузі мають більшу харчову цінність. Так, з одної і тієї ж кількості фруктів і овочів виходить цілий стакан смузі або тільки третину склянки соку.

А ще в смузі більше вітамінів, мінералів, ензимів та інших поживних речовин, звертає увагу Фус.

"Корисно, звичайно, просто з'їсти свої фрукти-овочі - цілком або в салаті. Що ми і робимо зазвичай. Але для тих, хто не дуже любить овочі - це прекрасний вихід і користь для вашого організму. Велика кількість харчових волокон сприятиме ефективному очищенню кишечника і детоксикації. Крім усього - це смачно!⁣" - резюмувала дієтолог.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно харчуватися влітку, і дала корисні поради.

Додамо також, перед цим фахівець в області здорового харчування пояснила, що категорично не можна їсти та пити в спеку.

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