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Диетолог объяснила, почему смузи лучше сока

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Пятница 08 июля 2022 08:24
Диетолог объяснила, почему смузи лучше сока Фото: диетолог рассказала о пользе смузи (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Для увеличения объема овощей в питании и утоления жажды с пользой для организма в летний жаркий период диетолог рекомендует включить в рацион смузи. Эти густые коктейли из фруктов и овощей богаты полезными веществами, сытные и способствуют эффективному очищению кишечника и детоксикации.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

Напиток также называют шейк, а приготовить его можно только в блендере. При этом фрукты и большинство овощей используются целиком - с кожурой.

В отличие от соков, в смузи в процессе приготовления полностью остаются ценные пищевые волокна, благодаря которым и появляется ощущение сытости.

"Пищевые волокна замедляют процесс всасывания сахара в кровь после еды, а предотвращение резких скачков сахара - первое условие здорового снижения веса", - отмечает специалист.

Также диетолог добавляет, что если лишний вес вас и не беспокоит, все равно лучше "спрятать подальше свою соковыжималку и перейти на более полезную и - гарантирую - более вкусную пищу".

Смузи обладают большей пищевой ценностью. Так, из одного и того же количества фруктов и овощей получается целый стакан смузи или только треть стакана сока.

А еще в смузи больше витаминов, минералов, энзимов и других питательных веществ, обращает внимание Фус.

"Полезно, конечно, просто съесть свои фрукты-овощи - целиком или в салате. Что мы и делаем обычно. Но для тех, кто не очень любит овощи - это отличный выход и польза для вашего организма. Большое количество пищевых волокон будет способствовать эффективному очищению кишечника и детоксикации. Помимо всего - это вкусно!⁣⁣" - резюмировала диетолог.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно питаться летом, и дала полезные советы.

Добавим также, перед этим специалист в области здорового питания объяснила, что категорически нельзя есть и пить в жару.

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