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Як правильно харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради

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Середа 06 липня 2022 16:48
Як правильно харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради Харчування влітку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Влітку, коли на вулиці стоїть спека, треба переглянути свій режим харчування. Так, добре буде підвищити споживання сезонних овочів та фруктів, а ось жирну їжу необхідно обмежити.

Про основні правила та особливості харчування влітку розповіла в Instagram лікар-дієтолог Олеся Добрянська.

Літо багато вітамінами і атиоксидантами. По чому ми страждаємо взимку? Правильно, по ягодах і фруктах, по ароматній зелені, помідорах, молодій картоплі, солодкій кукудурзі і хрустких огірках. Влітку усі ягоди, фрукти, овочі не лише об'єктивно смачніші, але і доступніші та дешевші.

Влітку обмінна система організму працює трішки інакше:

  • Апетит знижується.
  • Гальмується секреція травних секретів (шлункового соку, ферментів ПЗ, синтез жовчі). Температура тіла підвищується.
  • Метаболізм прискорюється.
  • Посилюється потовиділення (разом із потом ми втрачаємо важливі електроліти - Na, K, Ca, Cl). Нирки компенсаторно на спеку зберігають нам рідину (тому можуть бути набряки + через втрату калію).
  • Рухаємося ми більше (і ця фізактивність є нетренувальна).


Тому, щоб уникнути відчуття важкості, не навантажуйте травну систему жирною, смаженою, копченою їжею та фаст-фудом.

Доречно:

1. Щільніший сніданок (до 12:00).
2. Легший обід з обов'язковою підтримкою питного режиму (чиста вода, ароматизована водичка з м’ятою/базиліком/ягодами/цитрусовими, чай зелений)
3. Впродовж дня салат з творогом/рибою/птицею/бобовими, холодний суп чи борщ, окрошка і т.п. Старайтеся заправляти не жирними, важкими заправки (майонез), а "полегшеними" варіантами заправок, напр. лимонний сік, оливковою олію і орегано, грецький йогурт, тахіна.
4. Щільніша може бути і вечеря, коли температура на вулиці знижується, тобто в час, коли немає спеки.

Особливості харчування влітку

Кашу, макрони, хліб як гарнір частково можна замінити іншими сезонними крохмалистими складними вуглеводами - молода картопля, свіжий горошок, відварений буряк/морква, кукурудза, овочі-гриль, рагу.

Також зверніть увагу на білок. Надмір м’яса може давати важкість, писала чому. Тому білок має бути легкозасвоюваний: яйця, молочні продукти, бобові, риба і морепродукти, у перекрученій на фарш птиці в вигляді котлеток/тефтельок/фрикадельок на пару білок легше засвоюється (тому є така рекомендація по білку в гастрораціоні, післяопераційному періоді, малим діткам і людям похилого віку). Також, щоб білок легше засвоювався, можна до нього додавати органічні кислоти, наприклад лимон на рибу, ягідний соус, бальзамічний соус, тощо.

Як правильно харчуватися влітку: дієтолог дала слушні порадиЯк правильно харчуватися влітку: дієтолог дала слушні порадиЧим краще харчуватися в літній період (фото: instagram.com/doctor_dobra)

Раніше дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку - що треба додати в раціон.

А також дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

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