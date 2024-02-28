Для поддержания сердца и понижения холестерина: 6 видов семян, которые укрепляют здоровье

Ни для кого не секрет, что практически любые семена очень полезны для здоровья. Ядра содержат много аминокислот, которые поддерживают работу сердца, а еще насыщают организм белками и микроэлементами.

О том, какие 6 видов семян должны быть в рационе каждого, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Семена чиа

Семена чиа - источник питательных веществ. Только в одной порции из 2 столовых ложек вы получите 9 г клетчатки, 4 грамма белка и значительное количество микроэлементов, включая железо, магний, фосфор и цинк.

Согласно мета-анализу 2021 года, семена чиа являются растительным источником омега-3 жирных кислот и могут поддерживать здоровье вашего сердца, снижая "плохой" холестерин и повышая "хороший". Было также показано, что семена чиа снижают артериальное давление у людей с диабетом 2 типа.

Семена льна

Порция из 2 столовых ложек содержит 4 г клетчатки, 2,5 г белка и 6 г здоровых омега-3 жирных кислот. Семена льна могут помочь уменьшить запоры, разнообразить микробиом кишечника, снизить систолическое и диастолическое артериальное давление и уменьшить скачки уровня сахара в крови после еды, богатой углеводами.

Семена льна также содержат несколько важных микроэлементов, таких как медь, марганец и магний.

Семена конопли

Речь идет о семенах тех видов конопли, которые не содержат наркотических веществ. Богатые здоровыми жирами, семена конопли имеют оптимальное соотношение (3:1) омега-6 и омега-3 жирных кислот, которые предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Порция из 3 столовых ложек содержит 10 г полноценного белка, фосфора, магния, тиамина и 100% вашей суточной нормы марганца.

Киноа

Согласно мета-анализу 2020 года, добавление киноа в рацион может поддерживать здоровье сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень "плохого" холестерина, а также уровень инсулина в крови. Киноа является отличным источником белка и углеводов. Стоит немного включить фантазию и добавлять кино в ежедневные блюда.

Семена кунжута

Семена кунжута являются хорошим источником витаминов B1, B3 и B6. Витамин B6 необходим для метаболизма углеводов, жиров и белков. Известно, что лигнаны, входящие в состав семян кунжута, обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Кунжут можно есть как целым, так и в измельченном виде.

Тыквенные семечки

13 г тыквенных семечек содержит 8 г белка и 40% суточной нормы магния. Они также являются хорошим источником цинка, фосфора, калия и селена, антиоксидантов и здоровых полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

Эти семена можно добавлять к салатам, супам или посыпать ими выпечку.