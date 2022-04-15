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Дієтолог назвала суперпродукт, що допомагає знизити стрес під час війни: доступний кожному

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П'ятниця 15 квітня 2022 13:28
Дієтолог назвала суперпродукт, що допомагає знизити стрес під час війни: доступний кожному Фото: Як харчуватися під час війни (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни більшість людей переживає сильний стрес, який сильно впливає на здоров'я організму. Але є продукти, які допоможуть подолати депресивний стан.

Про них і правила харчування в цей час розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.

Хронічний стрес порушує не тільки наше звичне життя, але і життя клітин нашого тіла, пошкоджує і руйнує їх, знижує активність імунної системи, порушує роботу внутрішніх органів і систем організму. Хронічний стрес - одна з основних причин розвитку різних захворювань.

І, навіть якщо наше харчування нерідко зведено до автоматизму і їмо, щоб щось поїсти, все ж майте на увазі, що їжа лікує навіть "душевні рани".

Що потрібно їсти при стресі

В першу чергу такі зцілюючі властивості має темна листова зелень, вона критично важлива для кожного з нас, і, особливо, навесні, і саме зараз, у воєнний час.

Всі овочі темно-зеленого кольору містять багато цінних для здоров'я речовин - вітаміни А, С, антиоксиданти, клітковину, фолати (різні за активністю і дією "різновиди" фолієвої кислоти), вітамін К, магній, кальцій, залізо і калій.

Зелень багата фітонутрієнтами: бета-каротином, лютеїном і зеаксантином, що захищають наші клітини від пошкоджень. У стані стресу в десятки разів збільшується потреба в цих захисних з'єднаннях.

Збільшення споживання зелених листових овочів може допомогти запобігти багатьом захворюванням.

Журнал Neurology пише, що одна порція зелених листових овочів в день, пов'язана з повільним віковим зниженням когнітивних функцій. Тобто зелень захищає клітини мозку.

Великий мета-аналіз показав, що споживання зелених листових овочів, включаючи хрестоцвіті (капуста, рукола, редька), значно знижує частоту серцево-судинних захворювань.

Збільшення споживання зелених листових овочів покращує ефективність дії омега - 3 жирних кислот.

Як їсти зелень

  • Густо посипайте зеленню супи, тобто всі супи готуйте, як суп-рамен.
  • Додавайте багато різної зелені в омлети і яйця-скрамбл.
  • Кладіть в бутерброди між сиром і м'ясом (шинкою) багато зелені.
  • Додавайте в смузі, навіть якщо це фруктово-ягідне кисло-солодке смузі. Шпинат і зелений салат не володіють вираженим смаком.

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