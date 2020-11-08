Джерело вітамінів: як вибрати рослинне молоко і чому воно корисне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла, чим цінне рослинне молоко

Рослинна молоко стає все більш популярним продуктом. Так чи варто його вживати в їжу і в чому його цінність, розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Рослинне молоко – це смачна і корисна альтернатива коров'ячого або козячого молоком. Топ найпопулярніших видів:

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Кокосове молоко містить у своєму складі 24 амінокислоти і не поступається за кількістю кальцію коров'ячому, тут же Омега 3, 6 і 9, вітаміни групи В, С, А, РР, Е, К, натрій, селен, цинк, магній, залізо, фосфор, мідь, натрій, марганець. Що це для нас? Плюс до здоров'ю серцево-судинної системи, роботи ШКТ, мозку, стабілізації цукру в крові. Це хороший жировмістний продукт.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не поступається за своїм цінним якостям мигдальне молоко. Склянка такого молока вранці дасть заряд енергії і забезпечить вітамінами на цілий день. Тут вітаміни С, А, Д, вітаміни групи В.

200мл напою повністю покриють денну потребу організму у вітаміні Е. Також містить: калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, фтор, мідь, цинк, залізо і навіть 2 мкг йоду.

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Чому? Тому що це єдина "ахіллесова п'ята" будь-якого рослинного молока – низький вміст йоду у порівнянні з молоком тваринного походження.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вівсяне молоко має прекрасний склад і може цілком стати гарною альтернативою для тих, у кого є алергічні реакції на горіхи, але є декілька моментів:

мало білка і більше вуглеводів і це обов'язково потрібно враховувати тим, хто прагне знизити/утримувати вагу;

не підходить діабетикам і, звичайно, тим, хто страждає непереносимістю глютену;

менше кальцію, ніж в інших видах рослинного молока

Гречишное молоко відмінне джерело фосфору. Один стакан=121% від добової норми. Містить вітаміни групи В, Р, кальцій, залізо. Пити його можна, якщо ви не боїтеся зайвих вуглеводів і не маєте протипоказань по здоров'ю, як наприклад, дисбактеріоз або ферментна недостатність.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І соєве молоко. Пити його стали ще більш 2-х тисяч років тому в Китаї, так що молоко з історією і багатим складом. Містить вітаміни групи В, РР, Е, мікро-і макроелементи, фолієву кислоту, здатне підтримувати молодість і здоров'я.

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