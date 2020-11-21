Дієтолог назвала найшкідливіше і найкорисніше молоко для здоров'я

Дієтолог розставила всі крапки над "і" у питанні вибору молока
На полицях супермаркетів в останні роки стало з'являтися все більше видів молока. Наявність мигдального, соєвого і навіть конопляного молока стало викликати не тільки інтерес спробувати, але і дізнатися, наскільки корисні такі продукти. Дієтолог Олена Чернікова вирішила розповісти, яке молоко є найбільш корисним для людського організму, а яке краще взагалі не вживати.
Всього 30% жителів планети здатні в дорослому віці виробляти лактазу. Це пов'язано генетично. Приміром, в Україні високий відсоток людей, які можуть споживати цей продукт, у той час, як в Африці – близько 2% населення. Така особливість організму викликала потребу в появі рослинного молока. Дієтолог вирішила оцінити, наскільки корисні представлені на ринку продукти. Про це пише "Сьогодні".
"По-перше – склад. В ідеалі – горіх, крупа, вода, консервант. Наприклад, масло. Читайте етикету, там не повинно бути написано понад 3-4 компоненти. По-друге – термін зберігання. Він повинен бути мінімальним. В соєвому молоці досить багато білка, але разом з цим воно вкрай алергенне. Мигдальне теж може викликати алергію, але в ньому багато вітамінів і мононенасичених жирів, вони нормалізують рівень глюкози. В рисовому – найменша кількість алергенів, але воно досить приторне, на любителя. Так і жирів з білками там майже немає. Оптимальний варіант – все-таки вівсяне. Цукор в ньому практично відсутній", – підкреслює дієтолог.
На думку дієтолога, дорослим варто замінити коров'яче молоко на, приміром, козяче, оскільки воно краще засвоюється. Серед рослинного молока найкориснішим є вівсяне.
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