Диетолог назвала самое вредно и самое полезное молоко для здоровья

Диетолог расставила все точки над "і" в вопросе выбора молока
На полках супермаркетов в последние годы стало появляться все больше видов молока. Наличие миндального, соевого и даже конопляного молока стало вызывать не только интерес попробовать, но и узнать – насколько полезны такие продукты. Диетолог Алена Черникова решила рассказать, какое молоко является наиболее полезным для человеческого организма, а какое лучше вовсе не употреблять.
Всего 30% жителей планеты способны во взрослом возрасте вырабатывать лактазу. Это связано генетически. К примеру, в Украине высокий процент людей, которые могут потреблять этот продукт, в то время как в Африке – около 2% населения. Такая особенность организма вызвала потребность в появлении растительного молока. Диетолог решила оценить, насколько полезны представленные на рынке продукты. Об этом пишет "Сегодня".
"Во-первых – состав. В идеале – орех, крупа, вода, консервант. Например, масло. Читайте этикету, там не должно быть написано более 3-4 компонентов. Во-вторых – срок хранения. Он должен быть минимальным. В соевом молоке достаточно много белка, но вместе с этим оно крайне аллергенное. Миндальное тоже может вызвать аллергию, но в нем много витаминов и мононенасыщенных жиров, они нормализуют уровень глюкозы. В рисовом – наименьшее количество аллергенов, но оно достаточно приторное, на любителя. Да и жиров с белками там почти нет. Оптимальный вариант – все-таки овсяное. Сахар в нем практически отсутствует", – подчеркивает диетолог.
По мнению диетолога, взрослым стоит заменить коровье молоко на, к примеру, козье, так как оно лучше усваивается. Среди растительного молока самым полезным является овсяное.
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