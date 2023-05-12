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Диетолог назвала фрукты и овощи, которые помогают загореть быстро и без ожогов

Какие продукты помогут быстро загореть (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Получить быстрый и стойкий загар помогут некоторые фрукты и овощи. К тому же они способствуют выработке меланина и защищают кожу.

Об этом сообщила диетолог Ольга Безугла в Instagram.

По ее словам, на самом деле существует ряд продуктов, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолету и соответственно качество загара, а также на уровень защиты от агрессивного солнца. В результате помогают также избежать ожогов.

В общем, защитить кожу от ультрафиолета эффективно помогают продукты, богатые различными жирными кислотами - омега-3 и омега-6. В них входят такие продукты, как жирная рыба, семена и орехи, растительные масла.

Список продуктов

Продукты, которые могут сделать загар более интенсивным, обладают выраженным фотосенсибилизирующим свойством, а именно повышают восприимчивость кожи к воздействию ультрафиолетового излучения.

Это, как правило, продукты богатые бета-каротином, витамином С, витамином Е и ликопеном. В них входят:

  • оранжевые, темно-зеленые овощи и фрукты, богатые бета-каротином - персики, абрикосы, хурма, брокколи, морковь, тыква, руккола, шпинат;
  • цитрусовые, клубника, смородина, перец, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста - богатые витамином С, который является мощным антиоксидантом, и помогают защитить кожу от повреждений ультрафиолетом и способствуют выработке собственного коллагена;
  • масло содержит витамин Е - помогает восстановиться коже и ее защитить.

Однако, важно знать, что эти продукты - не заменяют средств защиты. Также необходимо:

  • соблюдать меры предосторожности, использовать солнцезащитные средства, прятаться от солнца;
  • пить много воды;
  • длительное присутствие на солнце, особенно активном, плохо влияет на кожу и здоровье в целом;
  • избыток солнца ускоряет старение кожи.

Раньше мы сообщали, от каких продуктов нужно отказаться, если вы хотите дольше жить.

Также мы писали, какие продукты нельзя есть каждый день.

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диетологпродуктизагар