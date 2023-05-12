Дієтолог назвала фрукти і овочі, які допомагають засмагнути швидко і без опіків

Отримати швидку та стійку засмагу допоможуть деякі фрукти та овочі. До того ж вони сприяють виробленню меланіну і захищають шкіру.
Про це повідомила дієтолог Ольга Безугла в Instagram.
За її словами, насправді існує низка продуктів, які впливають на чутливість шкіри до ультрафіолету і відповідно на якість засмаги, а також на рівень захисту від агресивного сонця. В результаті допомагають також уникнути опіків.
Загалом, захистити шкіру від ультрафіолету дієво допомагають продукти, багаті на різні жирні кислоти - омега-3 та омега-6. До них входять такі продукти, як жирна риба, насіння і горіхи, рослинні олії.
Продукти, що можуть зробити засмагу інтенсивнішою, володіють, вираженою фотосенсибілізуючою властивістю, а саме підвищують сприйнятливість шкіри до дії ультрафіолетового випромінювання.
Це, як правило, продукти багаті бета-каротином, вітаміном С, вітаміном Е та лікопеном. До них входять:
Однак, важливо знати, що ці продукти - не замінюють засобів захисту. Також необхідно:
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