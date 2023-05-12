Дієтолог назвала фрукти і овочі, які допомагають засмагнути швидко і без опіків

За її словами, насправді існує низка продуктів, які впливають на чутливість шкіри до ультрафіолету і відповідно на якість засмаги, а також на рівень захисту від агресивного сонця. В результаті допомагають також уникнути опіків.

Загалом, захистити шкіру від ультрафіолету дієво допомагають продукти, багаті на різні жирні кислоти - омега-3 та омега-6. До них входять такі продукти, як жирна риба, насіння і горіхи, рослинні олії.

Список продуктів

Продукти, що можуть зробити засмагу інтенсивнішою, володіють, вираженою фотосенсибілізуючою властивістю, а саме підвищують сприйнятливість шкіри до дії ультрафіолетового випромінювання.

Це, як правило, продукти багаті бета-каротином, вітаміном С, вітаміном Е та лікопеном. До них входять:

помаранчеві, темно-зелені овочі та фрукти, багаті бета-каротином - персики, абрикоси, хурма, броколі, морква, гарбуз, рукола, шпинат;

цитрусові, полуниця, смородина, перець, броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста - багаті на вітамін С, що є потужним антиоксидантом, та допомагають захистити шкіру від пошкоджень ультрафіолетом і сприяють виробленню власного колагену;

олія містить вітамін Е - допомагає відновитись шкірі та її захистити.

Однак, важливо знати, що ці продукти - не замінюють засобів захисту. Також необхідно: