"Деда Мороза сбила наша ПВО": украинские звезды поразили историями о праздниках

Ольга Атанасова

Звезда сериалов "Розтин покаже", "Рубан", "Папаньки", "Різниця у віці" призналась, что ждет святого Николая, даже когда стала взрослой.

"Была счастлива, ведь всегда что-то находила под подушкой, потому что святой Николай приносил желанные подарки. Помню, тогда я была фанаткой группы The Prodigy: и я получила видеокассеты и диски любимых музыкантов, у меня до сих пор сохранилась чашка. Да, это были не очень дорогие подарки, но это было так тепло и душевно, что о большем и не мечталось", - рассказала актриса.

"Но я до сих пор помню воспоминание детства, как проснулась ночью и увидела, как игрушечный Дед Мороз ходит по комнате... До сих пор думаю, что это было на самом деле. Письма Николаю я не писала, а вот моя дочь Адель пишет длинные признания, разрисовывает и рассказывает, как себя вела. Всегда вспоминает, что маму очень любит и желает счастья. Много не просит, что-то на усмотрение самого святого Николая", - добавила она.

Ольга Атанасова (фото предоставлено пресс-службой)

Дмитрий Рыбалевский

Актер, известный по сериалам "Табун", "Зозулі" и фильму "Толока", также рассказал, как его дети встречают этот праздник.

"Зимние праздники в нашей семье начинаются с празднования Дня святого Николая, который приносит либо розги, либо конфеты. Правда, святой Николай ни разу не принес двум сыновьям и двум дочерям розги - только сладости, фрукты, небольшие приятные подарки. На самом деле мои дети знают тайну святого Николая и кто исполняет его обязанности, но все они играют в эту игру. А вот на Рождество уже получают более значимые подарки - обязательно книги, фотоаппарат и то, что заказывают", - отметил артист.

Дмитрий Рыбалевский (фото предоставлено пресс-службой)

Андрей Ковальский

Ведущий "Фактов" на ICTV рассказал, что не знал о празднике в детстве, а в подростковом возрасте уже не верил в чудеса. Впрочем, своим детям он рассказывает о святом Николае.

"Мои дети знают, что святой Николай существует, а Деда Мороза давно сбила наша ПВО. Сейчас задача родителей - дарить детям сказку, насколько это возможно. Да, в нашей семье есть традиция - писать письмо Николаю. Это важный этап и дети ответственно к этому относятся. Запросы у них простые - сладости или игрушки, но обязательно первым пунктом в их письмах - Мир! Я тоже хочу верить, что святой Николай прочтет эти письма миллионов украинских детей и подарит настоящую сказку им и их родителям", - рассказал Ковальский.

Андрей Ковальский (фото предоставлено пресс-службой)

Юлия Сеник

По словам ведущей "Фактов", День святого Николая всегда был для нее настоящей сказкой, которой она очень ждала. В детстве Сеник писала письма и пыталась быть послушной.

"Помню, как даже в подростковом возрасте, когда уже поняла, что подарки кладет совсем не Николай, родители все равно пытались сохранить дух праздника. Тайком утром под подушку прятали книги, косметику или одежду - и это всегда было что-то, о что я мечтала. Эту волшебную традицию я передала своей дочери. Каждый год она пишет письма, признается в мелких проделках и просит подарок авансом, обещая исправиться", - рассказала ведущая.

"Особенно трогательно наблюдать, как ее глаза сияют от предвкушения чуда. В такие моменты понимаешь, что дело вовсе не в подарках, а в теплоте и магии, которую приносит праздник. И возможно, где-то там, высоко святой Николай все наблюдает, улыбается и тихонько подпитывает нашу веру в чудо, которое всегда найдет путь к тем, кто в него искренне верит", - добавила она.

Юлия Сеник (фото предоставлено пресс-службой)

Оксана Гутцайт

Ведущая призналась, что в детстве она не получала подарки на День святого Николая.

"К сожалению, в Харькове в советские времена не праздновали день святого Николая, мы знали только о Рождестве и Новом году. Но в нашей семье мы ввели эту прекрасную традицию и всегда под подушку детям дарили сладости и вкусности за хорошее поведение", - рассказала Гутцайт.

Оксана Гутцайт (фото предоставлено пресс-службой)