8 малоизвестных фактов о святом Николае

Сегодня в Украине отмечают День святого Николая. О жизни Чудотворца существует много легенд и народных представлений, которые очень впечатляют.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кандидата исторических наук, этнолога Анастасию Кривенко.

Каким представляли Николая наши предки

Святой Николай был одной из любимых церковных фигур для украинцев. Верили, что у него были разнообразные способности, поэтому на территории Украины через некоторое время появился культ святого.

Впрочем, образ Николая в народных представлениях иногда отличается от церковного канона. Это касается не только облика святого, но и его умений. Как результат народных легенд, в этот день предки не только дарили сладости и другие подарки, но и остерегались волков и пили пиво.

Святой Николай имеет большую силу

Дар Николая совершать чудеса и исцелять людей упоминается в разных преданиях, в том числе и церковных. Вера в чудотворную силу святого также отражалась в некоторых распространенных высказываниях украинцев.

В частности, в XIX веке можно было даже услышать фразу "Святий Миколай Богом буде, як Бог умре".

Святой Николай защищает путешественников

На попечении Николая находятся дети, нуждающиеся и сироты. Согласно истории из церковных книг, после смерти состоятельных родителей Николай раздал все наследие нуждающимся. Также Николай считался опекуном рыбаков, которые молились святому о безопасном возвращении домой с моря.

Кроме того, по представлениям наших предков, святой Николай также защищает путников: паломников, чумаков, козаков и воинов. Поэтому украинцы, которые были связаны с этой деятельностью, обращались в молитвах к святому Николаю с просьбами о скором возвращении домой и защите от опасностей.

Николай влияет на урожай

Чудотворца часто считали покровителем земледелия. Украинцы верили, что святой Николай обладает способностью влиять на урожай. В текстах древних колядок, записанных в селе Дуба Ивано-Франковской области, упоминается о том, как святой засевает поле:

"Ой, сам Господь за плугом ходит.

Ой а хто Єму та й посіває?

Святий Николай а й посіває"

Николай заботится о домашних животных

Николай Чудотворец - святой с добрым сердцем, который опекал более слабых, в том числе и животных. Считалось, что особенно Николай заботится о лошадях.

Поэтому 6 декабря лошадей запрягали в сани для раскатки снега - вероятно, считали, что работа будет легче, чем в другой день. А другой распространенный домашний скот, корову, Николай защищал от укусов гадюк.

Николай управляет волками

Кроме того, Николай защищал домашних животных, он также мог влиять на диких, особенно волков. Это верование распространено в селах Бойковщины. Согласно представлениям, 6 декабря святой "разгонял" волков, поэтому животные объединялись в стаи.

К тому же Николай якобы размыкал волкам зубы и выпускал хищников из лесов. Поэтому волки могли нападать на людей - однако только на указанных святым Николаем. Поэтому гневить Чудотворца не стоит.

Николай защищает супругов

Святого Николая считали не только покровителем определенных профессий и чудотворцем, его защита распространялась и на супружеские пары.

Как зафиксировали исследователи в селе Стрилки, на свадьбах Бойковщины пели песни с просьбами к святому Николаю удачно начать и закончить свадьбу:

"Николаю Чудотворче, помагай

нам весілля зачинати і кінчати"



Николай своеобразный "пивной бог"

В древности предки на День святого Николая варили пиво. Это было поводом собраться общиной, распевая песни.

Упоминания об этой деятельности есть в текстах древних колядок, например, в зафиксированной в селе Глибока Ивано-Франковской области:

"Чому так нема, як було давно,

Святим Миколам пива не варять"

Святой Николай меняет погоду

Согласно верованиям украинцев, ко Дню святого Николая меняется погода и приходят настоящие морозы. Как говорили в Житомирской области, "до Миколи нема зими ніколи".