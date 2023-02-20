Диабет 1 и 2 типа: семейный врач объяснил принципиальную разницу

Диабет – это хроническое состояние организма, которое разделяют на 1 и 2 тип. Но не все знают, в чем принципиальная разница между ними?

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Что такое диабет 1 типа, его признаки

Болезнь возникает из-за снижения выработки гормона под названием инсулин. Основная причина: аутоиммунное поражение клеток поджелудочной железы, производящих инсулин.

Основные признаки диабета 1-го типа

Начало в детстве или молодом возрасте.

Пациенты с сахарным диабетом обычно худощавые или имеют нормальную массу тела.

Начало внезапное, человек жалуется на чрезмерный голод, чрезмерную жажду, затуманенное зрение, чрезмерную усталость, частое мочеиспускание, резкую потерю веса за короткий промежуток времени. Человек с несвоевременно диагностированным диабетом 1-го типа может впасть в кому.

Лечится диабет 1-го типа только препаратами инсулина.

Как возникает диабет 2 типа, и что для него характерно

Сахарный диабет 2 типа возникает из-за инсулинорезистентности – устойчивости клеток к восприятию инсулина, без которого сахар не может попасть в клетку. Одной из причин сахарного диабета является ожирение и неправильное питание.

Для диабета 2 типа характерно

Постепенное начало, иногда диабет выявляют при профилактическом осмотре, жалобы на здоровье у пациента могут отсутствовать.

Пациент с диабетом 2 типа часто имеет избыточную массу тела или ожирение.

Диабет 2 типа может лечиться диетой, таблетками для понижения сахара в крови, также инсулином. Все зависит от степени тяжести диабета.