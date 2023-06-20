Действительно ли вам нужен дезодорант. Эксперты ошеломили ответом

Без использования дезодоранта не представляет свою гигиену практически никто. Эта привычка приравнивается к чистке зубов или расчесыванию волос. Но можно ли обойтись без дезодоранта?

Дерматологи уверяют, что в этом нет никакой потенциальной медицинской необходимости, пишет CNN.

Нужен ли человеку дезодорант?

"У людей есть сильные предпочтения и чувствительность к запахам. Люди с незапамятных времен использовали духи или одеколоны для маскировки запаха", - рассказала доцент дерматологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Нина Ботто.

По ее словам, в дезодоранте нет такой необходимости, как в, например, чистке зубов. Дезодоранты нейтрализуют запах тела, а антиперспиранты уменьшают потливость. Оба часто предлагаются в одном продукте.

Несмотря на общепринятые причины, по которым люди пользуются дезодорантом, естественный запах тела не всем кажется приятным.

Причины за или против антиперспиранта или дезодоранта

Отметим, что сам пот не имеет запаха. Однако бактерии на коже расщепляют пот, создавая неприятный запах.

По словам медиков, на запах вашего пота также может влиять диета. Пот людей, которые едят большое количество овощей семейства крестоцветных - например, брокколи, капусту и цветную капусту, может иметь отчетливый сернистый запах.

"Здоровье кишечника, здоровье кожи и здоровье микробиома кожи могут влиять на запах нашего тела", - отмечают эксперты.

Некоторые нарушения обмена веществ вызывают очень специфический запах в целом (например, кетоацидоз или уремия при диабете). Здоровая кожа и здоровое тело не должны иметь неприятного запаха.

Если вы планируете отказаться от дезодорантов или антиперспирантов из-за опасений по поводу потенциально вредных ингредиентов или слухов о том, что ношение таких продуктов вызывает рак, знайте, что эти утверждения не были научно доказаны.

Исследования о том, существует ли причинно-следственная связь между раком и использованием талька, не содержащего асбеста, также не дали окончательных результатов.

Так можно ли обойтись без дезодоранта?

Отсутствие дезодоранта или антиперспиранта может иметь как плюсы, так и минусы в зависимости от того, как вы и окружающие относитесь к естественному запаху вашего тела.

"Если вы перестанете пользоваться дезодорантом или антиперспирантом, со временем у вас может появиться более сильный запах", - рассказала врач Аманда Дойл.

"Когда вы прекращаете использовать такие продукты и больше потеете, это создает питательную среду для чрезмерного роста бактерий и грибков, что может привести к усилению запаха", - добавила она.

Чтобы предотвратить запах пота, принимайте душ каждый день, уделяя зоне подмышек и интимным зонам особое внимание. Также обратите внимание на одежду из натуральных тканей, которая не способствует активному потоотделению.