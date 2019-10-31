Він дійсно змучений: Богдан повідомив, що Зеленський втомився

Президент України Володимир Зеленський болісно сприймає критику у соціальних мережах і сильно переживає. Про це розповів глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю для видання "Українська правда".

За словами Андрія Богдана, він радить президенту не читати Facebook, так як там перекручена інформація.

"Я більше такий звиклий, я іноді кажу йому: "Перестань читати Фейсбук, перестань читати інтернет, це викривленаа інформація. Товариство не так усвідомлює ті або інші наші дії". Це 100 відсотків правди. Але для нього це дуже болісно", - розповів глава Офісу президента.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан (Фото: president.gov.ua)

Він зазначив, що Володимир Зеленський сильно змучений, але старається, так як у нього багато зустрічей на міжнародному рівні.

"Він сильно за все переживає. Він дійсно змучений. Так як він дуже сильно старається, весь час кудись їздить, у нього багато міжнародних зустрічей рівня, який Порошенко навіть не снився. Він дуже популярна в світі людина. Так як є така зацікавленість, потрібно використовувати на благо країни, залучати інвесторів, запрошувати людей, запрошувати політиків, пояснювати, що у нас відбувається, поправляти імідж держави. А це дуже тяжко. Це дуже багато сил забирає і енергії", - пояснив Андрій Богдан.