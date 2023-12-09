Некоторым учителям в Украине могут поднять зарплату: кого это касается и при каком условии

Министр образования и науки Оксен Лисовой анонсировал проведение сертификации для украинских учителей. Министерство расширило список педагогов, которые могут принять участие.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МОН рассказывает, кто из учителей может присоединиться к сертификации 2024.

Что такое сертификация

Сертификация педагогических работников - это внешнее оценивание профессиональных компетентностей педагогического работника, осуществляемое путем независимого тестирования, самооценивания и изучения практического опыта работы.

Об этом говорится в статье 51 Закона Украины "Об образовании".

В 2019 году в Украине была введена процедура сертификации учителей начальных классов, в 2023 - учителей математики и украинского языка и литературы, которые преподают на первом уровне базового образования.

В 2024 году сертификацию сможет пройти еще одна категория педагогов.

Кто сможет принять участие в сертификации

МОН расширило перечень учителей к тем, кто преподает учебные предметы и интегрированные курсы гражданской и исторической образовательной и/или образовательной отрасли "Обществоведение" (всемирной истории, вступления в историю Украины и гражданского образования, гражданского образования, истории Украины, основ правоведения, курсов "Досліджуємо історію і суспільство", "Історія: Україна і світ", "Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти").

Как пройти сертификацию и зачем это нужно

Регистрация для участия в сертификации состоится с 15 по 30 января 2024 года в два этапа:

с 15 по 25 января - в пределах предельного количества, определенного для каждого региона. Просмотреть можно по ссылке.

- в пределах предельного количества, определенного для каждого региона. Просмотреть можно по ссылке. с 26 по 30 января - в пределах общего предельного количества, определенного для каждой категории. Просмотреть можно по ссылке.

Учителя, успешно прошедшие сертификацию, будут получать доплату в размере 20% к должностному окладу в течение срока действия сертификата, то есть трех лет.

Кроме того, в МОН сейчас готовят изменения в порядок сертификации, которые делают невозможным действие двух сертификатов одновременно. То есть, сертификат, который учитель получил последним, начнет действовать только с момента, когда закончится действие предыдущего.