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Некоторым пенсионерам пенсии повысят задним числом. Кто получит деньги за несколько месяцев

Кому в Украине выплатят пенсию задним числом
Автор: Людмила Жукова

Начиная с апреля, в Украине начался перерасчет пенсий для лиц, которые продолжили работать после выхода на пенсию и набрали по меньшей мере 24 месяца стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Кому из украинцев выплатят пенсии задним числом

Однако повышение суммы пенсии за апрель и май будет осуществлено с задним числом, то есть в июне 2024 года.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, пенсии автоматически перечисляются для тех, кто продолжал работать после получения пенсии или после ее перерасчета.

Важным условием есть наличие 24 месяцев страхового стажа на 1 марта 2024 года.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 апреля 2024 года. Однако сам перерасчет будет произведен после поступления информации об уплате единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (отчеты должны быть представлены до 10 мая).

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 года до 2361 гривен.

В марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличило финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

Читайте также, что некоторые украинские пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку.

Ранее мы писали, что пенсионеры в апреле получат прибавку к пенсии по возрасту, но есть одно условие.

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