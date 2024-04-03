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Пенсионеры в апреле получат прибавку к пенсии по возрасту, но есть одно условие

Среда 03 апреля 2024 10:59
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Пенсионеры в апреле получат прибавку к пенсии по возрасту, но есть одно условие Кто из пенсионеров получит надбавку по возрасту (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсионеры могут получить надбавки к своей пенсии, включая пособие по состоянию здоровья, но для этого необходимо соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Что нужно знать пенсионерам

Надбавка по возрасту доступна гражданам, достигшим 70-летнего возраста и получающим пенсию менее 10 340,35 гривны. Размер этой надбавки зависит от возраста пенсионера:

  • для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен ежемесячно;
  • для тех, кто от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • для тех, кто старше 80 лет – 570 гривен.

Надбавка автоматически начисляется пенсионерам в месяц, когда они достигают соответствующего возраста, и не требует отдельного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Также некоторые пенсионеры могут получать специальную прибавку по состоянию здоровья. Эта надбавка предоставляется лицам, отвечающим следующим критериям:

  • возраст старше 80 лет;
  • получение пенсии по возрасту;
  • проживание без других лиц;
  • потребность в уходе из-за состояния здоровья.

Размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что на данный момент составляет 944 гривны.

Для получения этой надбавки пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать документальное подтверждение своего ухудшенного состояния здоровья.

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