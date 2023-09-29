У некоторых украинцев заберут деньги, полученные от єПідтримка: кого это касается

Кто получил 6500 гривен неправомерно?

В конце лета 2023 года в пророссийских СМИ началась инфокампания (ИПСО) о том, что украинцев массово заставляют возвращать средства, полученные в начале полномасштабной войны в рамках программы.

По информации Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн ​​украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по этой программе.

В Министерстве экономики отметили, что средства получили бюджетники, хотя им не положены были деньги, так как они получали зарплату в полном объеме.

На данный момент почти четверть таких получателей, а это 14,5 тыс. работников бюджетной сферы уже вернули средства в государственный бюджет.

Для справки

Напомним, государство начало выплачивать средства по программе єПідтримка еще в 2021 году, тогда размер пособия был равен 1 тысяче гривен, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от Covid-19.

С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы. При этом прием обращений на получение 6,5 тыс. гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.