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У некоторых украинцев заберут деньги, полученные от єПідтримка: кого это касается

Кто получил неправомерно 6500 гривен (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые украинцы получили по 6500 гривен по программе єПідтримка - неправомерно. Речь идет о 60 тысячах граждан. Всего государство выплатило таким людям 390 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Опендатабот.

Кто получил 6500 гривен неправомерно?

В конце лета 2023 года в пророссийских СМИ началась инфокампания (ИПСО) о том, что украинцев массово заставляют возвращать средства, полученные в начале полномасштабной войны в рамках программы.

По информации Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн ​​украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по этой программе.

В Министерстве экономики отметили, что средства получили бюджетники, хотя им не положены были деньги, так как они получали зарплату в полном объеме.

На данный момент почти четверть таких получателей, а это 14,5 тыс. работников бюджетной сферы уже вернули средства в государственный бюджет.

Для справки

Напомним, государство начало выплачивать средства по программе  єПідтримка еще в 2021 году, тогда размер пособия был равен 1 тысяче гривен, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от Covid-19.

С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы. При этом прием обращений на получение 6,5 тыс. гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.

 

Как мы ранее писали, новая программа выплат для ВПЛ заработает в трех областях.

Кстати, украинцам объяснили, как через "Дію" восстановить утерянные документы.

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Министерство финансов Украины