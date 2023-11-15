Украинцы могут экономить 50% стоимости проезда в общественном транспорте: как это сделать

Какие условия акции

Участниками акции могут стать клиенты ПриватБанка с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Как воспользоваться акцией:

зарегистрируйтесь на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24/на e-mail

оплачивайте проезд в общественном транспорте картой Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка через QR-код

Как получить кэшбэк

Участники акции смогут получать кэшбэк 50% от стоимости билета за каждую поездку, но не более 250 грн в месяц (или 750 гривен за весь период акции) с учетом НДФЛ. Выплата кэшбэка производится на следующей неделе после оплаты.

Зарегистрироваться в акции можно на сайте ПриватБанка (скриншот)

Какие нюансы стоит учесть

В банке отмечают, что кэшбэк 50% возвращается, если сумма одной оплаты не превышает 100 грн.

Важно также, что банк от имени клиента будет платить налоги за кэшбэк.

Акция действует в этих городах: Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Сумы, Хмельницкий, Кривой Рог, Черкассы, Александрия, Николаев, Дружковка, Кременчуг, Житомир, Винница, Каменское, Ровно, Ужгород, Одесса, Черновцы, Конотоп, Славянск.