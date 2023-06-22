Некоторые категории украинцев имеют право на полную оплату больничного. А вы входите в это число?

Граждане в Украине могут получить выплаты за больничный, однако сумма этого пособия будет зависеть от нескольких факторов.
Кто может рассчитывать на полное возмещение, рассказали на сайте Пенсионного фонда Украины.
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) в случае наличия у них более восьми лет страхового стажа.
Однако есть несколько категорий граждан, которые могут получить те же выплаты независимо от приобретенного страхового стажа выплачивается. В это число входят:
Открывать больничный можно через электронный реестр Пенсионного фонда. Основанием для оформления листа нетрудоспособности является медицинское заключение или решение органа опеки и попечительства.
На период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены при отсутствии в учреждении здравоохранения бланков листков нетрудоспособности и невозможности их получения разрешается выдача листков нетрудоспособности, распечатанных на белом листе бумаги по форме, утвержденной соответствующими приказами.
Лист нетрудоспособности считается таким же документом, который подтверждает факт временной нетрудоспособности и приравнивается к листку нетрудоспособности, выданного на бланке.
Листок нетрудоспособности выдается:
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