Некоторые категории украинцев имеют право на полную оплату больничного. А вы входите в это число?

Названы несколько категорий украинцев

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) в случае наличия у них более восьми лет страхового стажа.

Однако есть несколько категорий граждан, которые могут получить те же выплаты независимо от приобретенного страхового стажа выплачивается. В это число входят:

граждане, отнесенные к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

один из родителей или лицо, заменяющее их, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

лица, отнесенные к жертвам нацистских преследований

доноры, имеющие право на льготу

реабилитированные лица, жертвы репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, подвергшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы, или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа

Как открыть больничный

Открывать больничный можно через электронный реестр Пенсионного фонда. Основанием для оформления листа нетрудоспособности является медицинское заключение или решение органа опеки и попечительства.

Во время войны есть определенные изменения

На период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены при отсутствии в учреждении здравоохранения бланков листков нетрудоспособности и невозможности их получения разрешается выдача листков нетрудоспособности, распечатанных на белом листе бумаги по форме, утвержденной соответствующими приказами.

Лист нетрудоспособности считается таким же документом, который подтверждает факт временной нетрудоспособности и приравнивается к листку нетрудоспособности, выданного на бланке.

Листок нетрудоспособности выдается: