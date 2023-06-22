Деякі категорії українців мають право на повну оплату лікарняного. А ви входите до цього числа?

Громадяни в Україні можуть отримати виплати за лікарняний, проте сума цієї допомоги залежатиме від кількох факторів.
Хто може розраховувати на повне відшкодування, розповіли на сайті Пенсійного фонду України.
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу.
Однак є декілька категорій громадян, які можуть отримати ті самі виплати незалежно від набутого страхового стажу виплачується. До цього числа входять:
Відкривати лікарняний можна через Електронний реєстр Пенсійного фонду. Підставою для оформлення листка непрацездатності є медичний висновок чи рішення органу опіки та піклування.
На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування у разі відсутності у закладі охорони здоров'я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання дозволяється видача листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за формою, затвердженою відповідними наказами.
Листок непрацездатності вважається таким самим документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності та прирівнюється до листка непрацездатності, виданого на бланку.
Листок непрацездатності видається:
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