Некоторые абитуриенты могут не сдавать НМТ-2024 для поступления: кого это касается

Как будут поступать выпускники по ВОТ

Абитуриенты, проживающие на временно оккупированных территориях, в 2024 году смогут поступить в украинские университеты по собеседованию. То есть для получения высшего образования им не нужно сдавать НМТ.

Так же не будут проводить экзамены и для поступления в магистратуру.

Для поступления абитуриенты должны обратиться в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которые помогают людям с временно оккупированных территорий поступить в украинские вузы.

Как будет происходить вступительная кампания 2024 года

В 2024 году поступающие снова будут сдавать НМТ, а не ВНО. Главной причиной этого является ситуация безопасности в Украине. В формате ВНО в один день участники писали тестирование только по одному предмету, однако в условиях военного положения это может вызвать трудности и подвергать педагогов и абитуриентов опасности.

В следующем году НМТ пройдет в формате 3+1, где три предмета являются обязательными, а один - на выбор. К обязательным относятся:

украинский язык

история Украины (от 16 века до сегодняшнего дня)

математика

Среди предметов по выбору появится отдельно украинская литература, а также снова введут географию. Появление большего количества предметов - это движение к европейской системе образования для комплексной оценки знаний выпускников.

Поскольку все тестирование участники сдают в один день, они будут работать над задачами с перерывом. Схема такая: два часа работа над тестом - перерыв - снова два часа работы.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила, что перерыв не будет длительным. Только для того, чтобы дети смогли отвлечься, отдохнуть, решить личные дела. Пока точное время неизвестно, но предыдущая продолжительность перерыва - до 20 минут.

То есть в общей сложности тестирование будет длиться четыре часа с коротким перерывом.

По-прежнему к НМТ можно готовиться по имеющимся программам ВНО. Впоследствии на сайте УЦОКО в отдельном разделе появятся демонстрационные варианты и другие вспомогательные инструменты.

В 2024 году тестирование НМТ может начаться в мае, поэтому, соответственно, и регистрация начнется раньше.

Из-за того, что тест станет длиннее, две смены сдачи, вероятно, не будет. Календари процедуры НМТ также появятся позже.