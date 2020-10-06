Дівчина випала з вікна 4 поверху: потрібна допомога

Швидка допомога (фото: РБК-Україна)

Потрібна допомога, дівчині, яка випала з вікна

Стався нещасний випадок, дівчина випала з вікна 4 поверху і зараз потребує фінансової допомоги. Людмила вижила, проте, в результаті падіння з великої висоти отримала важкі травми.

У неї відкритий перелом правої руки, перелом таза в чотирьох місцях зі зміщенням, центральний вивих стегна, перелом ребра, струс мозку. Про це розповіла Дана Юрович на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина, яка випала з 4 поверху (фото: facebook.com/dana.iurovych)

Позаду вже 4 операції, але попереду ще заплановані хірургічні втручання і багато випробувань, серед яких і заново вчитися ходити. Останнє оперативне втручання обійшлося 27 тисяч гривень, а на ліки витрачається більше ніж 5 тисяч гривень на тиждень.

Дівчина, яка випала з 4 поверху (фото: facebook.com/dana.iurovych)

Гроші можна скинути на карту ПриватБанку 5168 7551 0620 4890, на ім'я Резніченко Людмила.

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