Дівчина знайшла цікавий спосіб захисту новорічної ялинки від кота: ви здивуєтеся!

Ірен звернула увагу, що одного з її котів, на ім'я Віктор відлякує запах мандаринок.

"Коли він був ще кошеням, я зрозуміла, що кіт Віктор найбільше ненавидить мандарини. Ми разом сиділи на дивані, і, коли я почала чистити мандарин, він зашипів і втік", - розповіла дівчина.

Пізніше виявилося, що Віктор навідріз відмовляється підходити до тих місць, де поруч лежать мандарини або шкірка від них. Ірен вирішила це використовувати.

"Я почала класти апельсини або мандарини на меблі або в ті місця, куди не хотіла його пускати. І це спрацювало. Щороку він краде різдвяні кулі з ялинки та знищує інші прикраси", - додала Ірен.

Вона розповіла, що їй спала на думку геніальна ідея – розкласти мандарини навколо ялинки. І це спрацювало!

Кіт перестав зазіхати на іграшки, прикраси та саму ялинку і навіть близько до неї не підходить.

У коментарях вона зазначила, що в якості такого ударного засобу захисту можна використовувати й інші предмети, які не люблять ваші коти або їх бояться.

Кіт шалено боїться мандаринок і не підходить до ялинки