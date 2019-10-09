Ви ж дівчат боїтесь: Зеленський потролив журналіста (відео)

Володимир Зеленський продовжує жартувати навіть на посаді президента України. На цей раз він потролив журналіста з телепроекту "Радіо Свобода Крим.Реалії" під час відвідування виставки "Зброя і безпека", яка проходить у Києві 9-11 жовтня.

Журналіст хотів, щоб Зеленський відповів на питання щодо формули Штайнмайера для Криму, але охоронець президента не підпускав журналіста. Це побачив глава держави і сказав, щоб його не чіпали. Після цього Зеленський підкликав журналіста до себе.

"Дівчинки немає, тому нічого страшного з вами не буде. Підемо", - сказав Зеленський.

Журналіст, у свою чергу, теж пожартував: "Спасибі. Спасибі. Я буду спокійний".

"Ви ж дівчаток боїтеся. Так що за питання?", - продовжив президент.

Зеленський потролив журналіста "Радіо Свобода" (відео: YouTube/Радіо Свобода Україна)

Далі журналіст запитав, чи існує для Криму своя формула Штайнмайера. Зеленський відповів, що в даний момент такої формули немає. Крім того він підкреслив, що Україна сама не впорається в питанні деокупації півострова.

Президент також заявив, що у нас повинна бути більш потужна армія і потрібні умови міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що прес-секретар Зеленського Юлія Мендель відштовхувала журналіста "Радіо Свобода" від президента і виривала в нього мікрофон, коли він спробував поставити своє запитання.