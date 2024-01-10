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Дэвид Бекхэм представил собственную линейку духов: "Настоящий инстинкт" (видео, фото)

Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлия Любченко

Дэвид Бекхэм, как и его жена Виктория, выпускает свою линейку одноименных духов и на днях показал в съемке новые ароматы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Дэвида.

Дэвид Бекхэм показал фото из новой коллекции духов

В 2021 году Бекхэм уже представил коллекцию из трех премиальных мужских ароматов, которые были созданы им совместно с компанией Coty. Тогда источником вдохновения для них послужили собственные воспоминания легендарного футболиста и любовь к отдыху на природе.

А сейчас свои духи он назвал "Настоящий инстинкт", подчеркивающий мужскую силу и роскошь. Это не первая коллекция Дэвида с подобным названием, однако, по его словам, это совершенно новые духи, ради которых он устроил фотосессию, где зажег свою красивую форму.

Дело в том, что мужчина решил совершить тематический рекламный кампейн, в котором сам принял участие. На одной из фотографий футболист очень элегантно шипит на себя духами и именно этот момент ловит его профессиональный фотограф, к тому же с разных ракурсов.

Также в этой фотосессии можно увидеть, как Дэвид просто держит в руках флакон с парфюмерией, где отчетливо виднеется название и лоск этой серии парфюмированной воды.

Еще Дэвид поделился просто хорошей фотографией, где искренне улыбается и держит руки в карманах.

Скриншоты

Но основными стали не фотографии, а короткое видео, которое Бекхэм выложил в свой профиль в Instagram. Его и озвучивает сам футболист и рассказывает о "Настоящем инстинкте".

"Представляю вам мою новенькую парфюмерную воду "Настоящий инстинкт". Мне понравилось снимать это", - написал Дэвид от рекламного ролика.

Исходя из количества комментариев и пристрастий, поклонники в восторге от Дэвида и находятся в состоянии ожидания выхода духов от Бекхэма, поскольку предыдущие коллекции были успешными.

Ранее мы рассказывали о том, что Дэвид Бекхэм показал, как проводит время с семьей на отдыхе.

Также читайте наш материал о том, кого Google назвал популярнейшим футболистом с 1999 года.

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