ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дітям до двох років категорично не можна: Комаровський дав пораду молодим батькам

Середа 28 жовтня 2020 14:03
Дітям до двох років категорично не можна: Комаровський дав пораду молодим батькам
Доктор Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Анна Кисельова

Доктор Комаровський уточнив, з якого віку дітям можна спати на подушці

Лікар Євген Комаровський розповів, чи варто привчати дитину до сну на подушці й з якого віку це краще робити. Лікар дав рекомендації молодим батькам в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляється, спати на подушці можна тільки після двох років. До цього використовувати подушку для сну не рекомендується, зазначає доктор.

"До двох років ніяка подушка дитині не потрібна. До одного року подушка категорично не потрібна", - пише лікар.

Дітям до двох років категорично не можна: Комаровський дав пораду молодим батькам

Чи потрібна дитині подушка (зображення: instagram.com/doctor_komarovskiy)

У своїй більш ранній публікації доктор Комаровський зазначав, що у дітей пропорції голови зовсім не такі, як у дорослих, і відстань від вуха до ліжка у них набагато менше, тому що голова - більше. Як правило, до двох років дитині ніякі подушки не потрібні, в якому б стані вона не спала.

"Після двох років бажана тверденька подушка, яка повинна бути товщиною близько двох сантиметрів. Тобто, відстань від вуха до плеча – це і є товщина подушки", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розніс в пух і прах боротьбу з COVID-19 в Україні. Доктор Комаровський жорстко розкритикував заходи боротьби з коронавірусом в школах і дитячих садах.

Як ми писали раніше, Комаровський розповів, чи нормально дітям хворіти 10 разів на рік. Лікар заявляє, що, швидше за все, у дитини немає ніяких проблем з імунітетом.

До цього доктор Євген Комаровський назвав новий спосіб діагностики COVID-19. Також він розповів про найбільш характерний симптом при коронавірусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя врачиДоктор Комаровскийпедиатр

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся