Дитячий майданчик у Дніпрі заполонили кліщі: "все обліплено" (фото)

У місті Дніпрі на дитячому майданчику жінка виявила велику кількість голубиних кліщів. Вони покрили майже усі конструкції.

Так, жінка під час прогулянки з дитиною виявила кліщів на одній з дитячих майданчиків міста. За її словами, кліщі вкрили шини та гойдалки.

"Там гойдалки й колеса - все обліплено", - розповіла жінка.

Фото: на дитячому майданчику у Дніпрі виявили кліщів (nashemisto.dp)

Чим небезпечний укус кліща?

Як відомо, голубині кліщі не переносять хворобу Лайма, проте, їхній укус може викликати у людини лихоманку, алергічну реакцію, чи "кліщовий параліч". Найбільш небезпечні хвороби, які переносять цей вид кліщів - енцефаліт і сальмонельоз.

Окрім того, присмоктуючись до людини, кліщ виділяє анестетик. Ця речовина знеболює укус, і людина не відчуває, що на ній сидить паразит.

А сидить він, як правило, довго. Кліщі фільтрують нашу кров, вбираючи у своє тіло тільки ті компоненти, які їм підходять. До речі, тіло голубиного кліща, який ссе кров, може розтягуватись аж до 10 см.