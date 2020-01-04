Діти вибігали з криками: нові подробиці вибуху в клубі під Тернополем

У Тернопільській області стався вибух в приміщенні клубу. У момент вибуху в приміщенні знаходилися підлітки, які зібралися для репетиції різдвяного вертепу. Частина дітей грала в настільні ігри. Про це повідомляє видання "20 хвилин".

Трагедія сталася в селі Угринів Тернопільської області. Ввечері 3 січня в сільському клубі зібралися місцеві діти і підлітки, щоб відрепетирувати різдвяний вертеп. Раптово в будівлі стався вибух і почалася пожежа.

Місцеві жителі кинулися рятувати дітей і викликали підмогу. На місце події приїхали співробітники поліції, рятувальники та медики. Площа загорання була невелика і пожежу швидко локалізували.

В результаті вибуху постраждали вісім дітей у віці від 12 до 17 років. Їх з опіками I-II ступеня доставили в реанімацію районної лікарні. Було прийнято рішення транспортувати постраждалих в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги.

За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу, так як напередодні газовики проводили газ в сільраду, який знаходиться поруч з будівлею клубу.

Як розповіли місцеві жителі, вони почули звуки, схожі на вибух петард, а потім пролунав вибух.

"Він був настільки сильний, що уламки клубу виявилися у дворі у сусідів", - розповіла місцева мешканка. Вона додала, що фасад будівлі повністю зруйнований, даху немає.

"Діти вибігали з клубу, всі горіли. Сусіди намагалися їх врятувати. Кричали їм: "Лягайте, вбивайте вогонь об землю". У них був шок, вони бігли по центральній дорозі, їх волосся горіло, куртки плавилися", - додала місцева мешканка.

Мама одного з постраждалих хлопчиків розповіла, що їй подзвонила сусідка і повідомила, що в клубі відбулося нещастя.

"Мені подзвонила сусідка і сказала: "Викликай швидку і вези малого до лікарні, там в клубі вибух стався. Діти з опіками". Я побігла туди і не впізнала свого сина. Я не знаю, яка ступінь опіків, у Тернопіль з ним поїхав чоловік. Вони всі такі красиві і розумні хлопці, може і мали з собою будь петарду, але хіба через неї такий вибух стався. Більше нічого не знаю. Чекаємо новин з лікарні", - розповіла жінка.