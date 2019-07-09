У квартирі знайшли мертвими жінку і двох дітей: деталі трагедії у Скадовську

Вбивство жінки і дітей у Скадовську під Херсоном (колаж: РБК-Україна)

Тіло жінки і дітей виявив колишній чоловік загиблої

Вбивство 33-річної жінки та її двох синів, дев'яти та семи років відбулося в Скадовську Херсонської області. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

Про страшну знахідку повідомив житель міста Гола Пристань, який приїхав в Скадовськ до своєї екс-дружини. Саме він виявив тіла жінки і своїх синів у арендованой квартирі.

Вбивство жінки і дітей у Скадовську під Херсоном (ілюстративне фото: pixabay.com)

Зазначимо, що за даними видання Кримінальна Україна, тіла були виявлені в понеділок, 8 липня, близько 16:30. Також повідомляється, що на голові жінки був поліетиленовий пакет.

Також стало відомо, що жінка приїхала з дітьми в Скадовськ на відпочинок. Зараз поліція перевіряє відразу кілька версій. По-перше, перевіряють алібі колишнього чоловіка, по-друге, припускають серійне вбивство кимось зі сторонніх. Розглядається і версія, що жінка могла вбити дітей і вчинити суїцид.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. За фактом злочину порушено кримінальну справу за пунктами 1 і 2 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

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До речі, нещодавно у Києві підлітки жорстоко побили бездомного, а сам напад зняли на відео і потім виклали в інтернеті. Після цього хлопців знайшли і вчинили самосуд.

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