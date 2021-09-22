Діти знайшли маму, яка пішла з дому 21 рік тому: жебракувала в переходах Одеси

В Одесі жінка, яка жебракувала на вулицях та в переходах Одеси, виявилася багатодітною матір’ю , що зникла з дому ще у 2000 році. Знайти родину їй допомогли волонтери, які почали відновлювати жінці документи.

Зустріч із рідними

Так, перша зустріч матері та доньки після 21-річної розлуки була дуже зворушливою. Зокрема, Тетяна плакала і довго не випускає з обіймів свою доньку. Адже востаннє вона її бачила, коли їй було 18 років. Заледве перевела подих і одразу почала розпитувати про інших дітей: "Як Наталя, як Вадим?".

Як зникла жінка

У жінки чотири доньки й син. Однак, саме через сина вона 21 рік тому пішла з дому. Жінка образилася, адже витратила всі гроші на лікування його обпеченої руки, а він пішов до дівчини, яку вона не сприймала.

"Це мене, знаєте, як обухом по голові. І ось я від цього відчаю, нерозуміння, від цієї образи й болю пішла. Пішла в нікуди", - пригадує вона.

Тетяна сіла у першу електричку й опинилася в Одесі - без грошей і речей. Там вона почала жебракувати й роками стояла у переходах з простягнутою рукою.

За словами жінки, тоді вона повністю замкнулася в собі, бо нібито її ніхто не шукав. Насправді ж діти весь цей час шукали маму. Вони зверталися до поліції, журналістів і навіть до екстрасенсів.

Яна каже, що вона не вірила у те, що її мама померла, а говорила "її просто немає".

Як волонтери знайшли жінку

Якось волонтери, які годували безхатьків на вокзалі, запропонували Тетяні прихисток. Але для цього треба було відновити документи. Коли запит на відновлення документів потрапив у рідне село Тетяни - діти одразу впізнали на фото свою мати. І вже через кілька днів відбулася довгоочікувана зустріч.

Жінка годинами розпитувала доньку, як склалася доля усіх її дітей. Найбільшим здивування було те, що донька Оксана, яку вона востаннє бачила 16-річною, нині живе у Туреччині. Пам’ятаючи про дозволене в цій країні багатоженство, переживала, чи вона одна у свого чоловіка чи їх там декілька.

Коли вона повернеться додому

Тетяни додому повернеться на цих вихідних. Волонтери здивовані, адже їм вперше вдалося розшукати родичів аж через стільки років.

Тетяна Присяжна, яка понад 20 років провела без своїх рідних, уже зрозуміла, що для неї найголовніше.

"Я їду у свій дім, розумієте. Думала, що його продали, що там нікого немає і раптом - будинок є, і в ньому діти живуть. Ось це для мене все", - каже вона.