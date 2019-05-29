Діти теж хочуть знати: Комаровський розповів про засоби гігієни

Доктор Комаровський відповів на форумі на запитання 10-річного хлопчика про те, з якого віку дітям можна користуватися дезодорантом і одеколоном. Також він пояснив різницю між антиперспірантом і дезодорантом.

Він розповів, що одеколони були придумані в той час, коли у людей не було доступу до нормальних засобів гігієни.

"Наприклад, наш хлопець знаходиться в лісі, багато рухається, не дуже приємно пахне, а води, мила, душа – немає, то що йому залишається? Напшикати на себе одеколоном, щоб погано не пахнути. Тобто, одеколон маскує запах брудної людини", - розповів Комаровський і додав, що з дезодорантами ситуація трохи інакша.

"Є два поняття. Є дезодорант – він пом'якшує надто сильний або інтенсивний запах поту. Дезодорант наноситься на ті місця, де піт активно виробляється, ну пахви, наприклад, і він робить запах поту не таким різким. Крім того, є такі засоби, які називаються антиперспіранти. Це зовсім інше. Антиперспіранти діють на потові залози, блокуючи і зменшуючи кількість поту і зменшуючи таким чином запах", - пояснив лікар і додав, що дітям антиперспірант не потрібен і його надмірне вживання може призвести до проблем з потовими залозами.

Також Комаровський додав, що використовувати дезодорант може будь-яка людина, незалежно від віку, але тільки в тому випадку, якщо йому або оточуючим не подобається запах поту.

Він звернув увагу на те, що з початком статевого дозрівання запах людини змінюється і це не завжди подобається, як самій людині, так і оточуючим його людям. З хлопчиками це відбувається у віці 9-14 років. Разом з використанням дезодоранту потрібно обов'язково також обов'язково приймати душ, не менше одного разу на день.

Комаровський розповів, з якого віку дітям потрібен дезодорант (YouTube/Доктор Комаровський)

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