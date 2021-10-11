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У МОЗ назвали симптоми "легкого" коронавірусу: перевірте ознаки

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Понеділок 11 жовтня 2021 13:24
У МОЗ назвали симптоми "легкого" коронавірусу: перевірте ознаки Фото: у МОЗ перерахували симптоми легкої форми коронавірусу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Симптоми легкої форми коронавірусу озвучили для українців у Міністерстві охорони здоров'я.

Повний список опублікований на сторінці міністерства в Facebook.

Відзначається, що всі інфіковані можуть абсолютно по-різному переносити хворобу. Це все індивідуально і спрогнозувати перебіг захворювання - неможливо.

Симптоми легкої форми коронавірусу:

  • лихоманка до 38 градусів;
  • нежить або закладеність носа;
  • головний біль;
  • біль в горлі;
  • біль у м'язах;
  • кашель без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;
  • шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;
  • відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)
  • спотворення нюху (дизосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Вірус постійно мутує, тому не сприймайте цей список, як повний перелік. Медики рекомендують українцям робити тест на COVID-19 при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.

"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", - зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, що Ляшко повідомив про початок нової хвилі COVID-19.

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