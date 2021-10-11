У МОЗ назвали симптоми "легкого" коронавірусу: перевірте ознаки
Фото: у МОЗ перерахували симптоми легкої форми коронавірусу (Getty Images)
Симптоми легкої форми коронавірусу озвучили для українців у Міністерстві охорони здоров'я.
Повний список опублікований на сторінці міністерства в Facebook.
Відзначається, що всі інфіковані можуть абсолютно по-різному переносити хворобу. Це все індивідуально і спрогнозувати перебіг захворювання - неможливо.
Симптоми легкої форми коронавірусу:
- лихоманка до 38 градусів;
- нежить або закладеність носа;
- головний біль;
- біль в горлі;
- біль у м'язах;
- кашель без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;
- шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;
- відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)
- спотворення нюху (дизосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).
Вірус постійно мутує, тому не сприймайте цей список, як повний перелік. Медики рекомендують українцям робити тест на COVID-19 при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.
"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", - зазначають у міністерстві.
Нагадаємо, що Ляшко повідомив про початок нової хвилі COVID-19.