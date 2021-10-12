Ця хвиля COVID стане останньою: лікар-анестезіолог обнадіяв прогнозом
Нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося, і перш за все вона "шукає" імунонезахищених людей - тих, хто не перехворів COVID-19, або тих, хто не вакцинований.
І подібна ситуація спостерігається в багатьох країнах світу. Але є ймовірність, що нова хвиля COVID - стане останньою.
Такий прогноз озвучив лікар-анестезіолог Яків Патюков, відповідаючи на запитання читачів ресурсу "Здоровье Mail.ru".
За словами медика, COVID небезпечніший, ніж грип, за рахунок того, що людська популяція ще не адаптувалася до цього вірусу.
"Однак цей процес йде, і незабаром, я думаю, хворіти буде менше людей, а вмирати - одиниці. Я вважаю, що ця хвиля стане останньою. Далі буде все тільки знижуватися", - зазначив лікар.
Також він нагадав, що хоч вакциновані від коронавірусу люди теж хворіють, але "їх менше в рази, і симптоми легші".
При цьому анестезіолог висловив щире здивування з приводу того, що "люди досі бояться незрозуміло чого, роблять собі липові сертифікати і шукають медвідводи від щеплення".
Крім того, лікар зазначив, що структура захворюваності коронавірусом майже за два роки сильно змінилася, і тепер COVID не можна розглядати окремо від інших хвороб.
"Багато захворювань зав'язані на коронавірусі: серед ковідників багато інсультів, багато тромбозів, пульмонологічних проблем. Цукрового діабету стало більше, оскільки і вірус, і лікування гормонами впливають на підшлункову залозу. У підсумку пацієнти змішуються, межа між ковідом і нековідом стирається", - підсумував фахівець.
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