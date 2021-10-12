ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ця хвиля COVID стане останньою: лікар-анестезіолог обнадіяв прогнозом

Новость на русском →
Вівторок 12 жовтня 2021 10:22
Ця хвиля COVID стане останньою: лікар-анестезіолог обнадіяв прогнозом Нова хвиля коронавірусу - остання, вважає лікар Яків Патюков (фото: РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося, і перш за все вона "шукає" імунонезахищених людей - тих, хто не перехворів COVID-19, або тих, хто не вакцинований.

І подібна ситуація спостерігається в багатьох країнах світу. Але є ймовірність, що нова хвиля COVID - стане останньою.

Такий прогноз озвучив лікар-анестезіолог Яків Патюков, відповідаючи на запитання читачів ресурсу "Здоровье Mail.ru".

За словами медика, COVID небезпечніший, ніж грип, за рахунок того, що людська популяція ще не адаптувалася до цього вірусу.

"Однак цей процес йде, і незабаром, я думаю, хворіти буде менше людей, а вмирати - одиниці. Я вважаю, що ця хвиля стане останньою. Далі буде все тільки знижуватися", - зазначив лікар.

Також він нагадав, що хоч вакциновані від коронавірусу люди теж хворіють, але "їх менше в рази, і симптоми легші".

При цьому анестезіолог висловив щире здивування з приводу того, що "люди досі бояться незрозуміло чого, роблять собі липові сертифікати і шукають медвідводи від щеплення".

Крім того, лікар зазначив, що структура захворюваності коронавірусом майже за два роки сильно змінилася, і тепер COVID не можна розглядати окремо від інших хвороб.

"Багато захворювань зав'язані на коронавірусі: серед ковідників багато інсультів, багато тромбозів, пульмонологічних проблем. Цукрового діабету стало більше, оскільки і вірус, і лікування гормонами впливають на підшлункову залозу. У підсумку пацієнти змішуються, межа між ковідом і нековідом стирається", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, кому зобов'язані зробити безкоштовний ПЛР-тест.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела