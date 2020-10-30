Дітей відкинуло від удару: у Кривому Розі водій наїхав на школярів

У Кривому Розі сталася аварія за участю неповнолітніх (колаж РБК-Україна)

Водій наїхав на школярів на пішохідному переході

У Кривому Розі водій в п'яному угарі наїхав на двох школярів. Хлопчикам 11 і 13 років відповідно.Водій тролейбуса зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити дітей. Раптом зліва легковик вилетів прямо на хлопців. Удар був такої сили, що школярів відкинуло від зебри. Про це повідомляє ТСН.

Зараз діти госпіталізовані в лікарню. У старшого діагностували перелом. Молодший хлопчик у важкому стані потрапив в обласну лікарню.

Водія легкового автомобіля затримала поліція. Правоохоронці повідомили, що у нього були всі ознаки алкогольного сп'яніння.

Момент наїзду зафіксував відеореєстратор. Зараз ведеться розслідування страшної аварії.

У Кривому Розі п'яний водій наїхав на двох дітей

Як ми раніше розповідали, в середу, 28 жовтня, в Києві автобус зніс намет з продуктами і стовп, після чого врізався у відбійник. В результаті інциденту травмувалися дві людини і одна людина загинула на місці події.

Нагадаємо, в Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували.

Раніше під Хмельницьким сталося жахливе ДТП, в якому загинули двоє дітей.