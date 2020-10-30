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Детей отбросило от удара: в Кривом Роге пьяный водитель наехал на "зебре" на школьников

Кривой Рог, Пятница 30 октября 2020 09:23
Детей отбросило от удара: в Кривом Роге пьяный водитель наехал на "зебре" на школьников
В Кривом Роге произошла авария с участием несовершеннолетних (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Водитель наехал на школьников на пешеходном переходе

В Кривом Роге водитель в пьяном угаре наехал на двух школьников. Мальчикам 11 и 13 лет соответственно.Водитель троллейбуса остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить детей. Вдруг слева легковушка вылетела прямо на ребят. Удар был такой силы, что школьников отбросило от зебры. Об этом сообщает ТСН.

Сейчас дети госпитализированы в больницу. У старшего диагностировали перелом. Младший мальчик в тяжелом состоянии попал в областную больницу.

Водителя легкового автомобиля задержала полиция. Стражи порядка сообщили, что у него были все признаки алкогольного опьянения.

Момент наезда зафиксировал видеорегистратор. Сейчас ведется расследование страшной аварии.

В Кривом Роге пьяный водитель наехал на двух детей

Как мы ранее рассказывали, в среду, 28 октября, в Киеве автобус снес палатку с продуктами и столб, после чего врезался в отбойник. В результате инцидента травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия.

Напомним, в Киеве "феерический" велосипедист уничтожил остановку, которую недавно построили.

Ранее под Хмельницким произошло ужасное ДТП, в котором погибли двое детей.

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