У Києві автобус з пасажирами зніс намет і стовп: фото і відео смертельної ДТП

У Києві автобус зніс намет і стовп (колаж: РБК-Україна)

В Києві сталася ДТП за участю автобуса, який зніс намет і стовп

У середу, 28 жовтня, в Києві автобус зніс намет з продуктами і стовп, після чого врізався у відбійник. В результаті інциденту травмувалися дві людини і одна людина загинула на місці події.

ДТП сталася ввечері близько 18:45 біля станції метро "Видубичі". Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Під автобусом виявилася жінка, але її витягли, і вона жива. Двох жінок госпіталізували, а ось один чоловік помер на місці ДТП.

У Києві автобус зніс намет і стовп (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці кажуть, що подія сталася через те, що у водія автобуса не спрацювали гальма. Він намагався зупинитися об брівку, але не вийшло.

У Києві автобус зніс намет і стовп (фото: facebook.com/KyivOperativ)

За даними "Київ Оперативний", люди на місці аварії кажуть, що водій влаштував перегони з іншим водієм автобуса.

У Києві автобус зніс намет і стовп (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях під постом в мережі, чоловік написав, що автобус стояв заведений і готувався до відправлення. Потім раптово він почав рух, при цьому повернувши на пішохідну частину.

У Києві автобус зніс намет і стовп (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Він зніс лавку, на якій, ймовірно, сидів чоловік, а потім намет з продуктами. При цьому жінку автобус протягнув по асфальту 7-10 метрів, але не переїхав її, що і врятувало жінку.

У Києві автобус зніс намет і стовп (фото: Telegram-канал "Kyiv LIVE")

Коли автобус врізався у відбійник, то продовжував кілька секунд тиснути газ, потім заглушив двигун, або заглох. Коли пасажири виходили з автобуса діставати жінку - водій був у свідомості, він сидів, обхопивши голову.

У Києві автобус зніс намет і стовп (відео: YouTube)

"Взагалі там майже всім, хто був на зупинці, можна другий день народження відзначати. Хто знає ту зупинку, той знає скільки там місця від стіни до проїжджої частини", - написав чоловік.

Нагадаємо, в Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували.

Раніше під Хмельницьким сталася жахлива ДТП, в якій загинули двоє дітей.