Детальний гороскоп на весь тиждень для кожного знака Зодіаку: що нам готують зірки

Овен

У вас проходитиме внутрішня боротьба між совістю і бажанням в плані заробітку і витрат. Багато буде сумнівів. Може бути приховане суперництво на роботі. Також домашні можуть полоскотати нерви на цьому тижні, або ж питання, пов'язані з будинком, ремонтом, сім'єю. Між тим в любовних справах все буде по вищому розряду.

Телець

Представники цього знака Зодіаку будуть на межі конфлікту з керівництвом. На цій темі ви станете популярні у себе на роботі. З близькими родичами можете планувати поїздку на відпочинок. Особливо, якщо стан здоров'я погіршився, потрібно зняти стрес

Близнюки

У вас виникне спонтанна поїздка на відпочинок. В дорозі необхідно бути гранично уважними, оскільки висока ймовірність заплатити штраф за порушення. На роботі завдяки своїй інтуїції зможете реалізувати поставлені завдання, що додасть вагу вашому авторитету.

Рак

Вам не слід збиратися в далекі поїздки. Тим Ракам, які очікують просування по кар'єрних сходах пора готуватися до нової посади. І не потрібно слухати внутрішні страхи та переживання. Багато хто з Раків, які шукають роботу, успішно пройдуть співбесіди у великі відомі компанії або почнуть свою справу

Лев

Леви будуть запалювати на роботі. Багато хто візьме на себе відповідальність за дорогий проект. І це буде величезним ризиком. Слід все ретельно прораховувати і довіряйте своїй інтуїції.

Діва

У вас можуть виникнути проблеми з відрядженням. Або доведеться в авральному порядку вирішувати юридичні робочі питання, або взяти термінову відпустку через домашні справи. Якщо планували привести себе в порядок в beauty напрямку, то це вдалий період.

Терези

Терези активно братимуть участь у широкомасштабному проекті. Але будьте гранично обережними, щоб вас не підставили з чужими грошима. Так само в цей період потрібно бути уважним до свого опорно-рухового апарату. Якщо відчуваєте біль в спині/ногах - негайно до лікаря.

Скорпіон

У представників цього знака Зодіаку триває теми партнерських/сімейних конфліктів. Але взаємодія з великою кількістю людей по роботі вас будуть відволікати від цих негараздів. Удача чекає на професійній ниві. Можливе підвищення по посаді.

Стрілець

У Стрільців будуть напружені короткострокові робочі поїздки. Але ви зможете багато чого вирішити, і це підніме ваш авторитет в очах ваших керівників. Можливо романтичне знайомство з іноземцем.

Козеріг

Вам слід утриматися на цьому тижні від азартних ігор і ставок. Ризикуєте програти. На цьому тижні вам доведеться займатися організацією поїздки ваших дітей на навчання за кордон або організацією віддаленого навчання.

Водолій

Водоліям слід зайнятися документами для своєї нерухомості або терміново щось продати. Домашнє хобі може принести фінансовий прибуток. Фінансові питання з партнерами будуть вирішуватися на позитивній ноті. Але ось ризикувати грошима партнерів за їх спиною дуже ризиковано.

Риби

Риби не будуть знаходити спільну мову зі своїми партнерами, коханцями тощо. Представники Риб, які знаходяться в пошуку роботи, на цьому тижні отримають бізнес-пропозицію. Якщо плануєте оформляти поїздку за кордон, не поспішайте. Оскільки все одно виникнуть зовнішні обставини, які або перервуть цю подорож, або змінять кардинально план подорожі, і не завжди в кращу сторону.