Десятки людей просто кинули в аеропорту: МАУ потрапила в гучний скандал

За словами Яни, вона прибула в аеропорт за півтори години до вильоту, які їй довелося простояти в страшній черзі на стійці реєстрації. При цьому пасажирів запевнили, що рейс затримується, і літак без них не підніметься в небо.

"За 15 хвилин до вильоту я і ще під 50 людей все ще стояли в черзі на реєстрацію. Нам сказали, що рейс затримується і без нас не полетять. Деяким людям в черзі на пошту прийшло повідомлення про затримку рейсу, тому я навіть не хвилювалася", - пише блогер.

О 17:30 (початковий час вильоту літака) дівчину "зачекінилі", вона вирушила на посадку, але вхід до літаків виявився закритий...

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"Я швидко пройшла паспортний контроль і о 17:45 підійшла до гейту. Гейт закритий. Немає ні душі. Літак полетів без мене і десятків людей", - додала вона.

У спробах розібратися дівчина і ще один журналіст звернулися до працівників аеропорту, один з яких сказав, що за пасажирами приїде автобус. Але так не сталося.

"І тут стали приїжджати люди в бронежилетах, у військовій формі, ще і ще. Ми знову і знову розповідали їм, що один з цих літаків - можливо наш. Ми просили зв'язатися з МАУ і допомогти нам. У якийсь момент мені здалося, що я збожеволіла", - розповідає дівчина.

У підсумку замість польоту до Туреччини їй довелося давати свідчення, як злісному порушнику за статтею 202 (Порушення пункту пропуску) і платити штраф.

А замість того, щоб зв'язати залишилися з представниками компанії і розібратися в ситуації, їх відвели до все тієї ж стійки реєстрації, де в новій черзі стояли десятки пасажирів на інший літак, які також не змогли полетіти відстоявши в двогодинній черзі.

Полетіти Яні так і не вдалося, втім, як і отримати компенсацію або хоч яке-небудь пояснення в МАУ.

Відео: Пасажири не змогли полетіти на літаку МАУ (instagram.com/metyolkina)